Μηταράκης προς Τουρκία: Αποτρέψτε τις παράτυπες αναχωρήσεις μεταναστών

Επείγουσα κλήση προς την Τουρκία για λήψη άμεσων μέτρων αποτροπής των παράτυπων αναχωρήσεων μεταναστών απηύθυνε ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης.

«Ήδη σήμερα πολλές ζωές χάνονται στο Αιγαίο, άνθρωποι πνίγονται σε μη αξιόπλοα σκάφη. Η ΕΕ πρέπει να δράσει» αναφέρει σε ανάρτησή στα αγγλικά με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο ανατολικά της Λέσβου με τη βάρκα τους να αναχωρεί αργά χθες το βράδυ από την περιοχή του Αγιασμάτ κοντά στο Αϊβαλί, κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Αναλυτικά η ανάρτηση Μηταράκη:

Urgent call to 🇹🇷 to take immediate action to prevent all irregular departures due to harsh weather conditions. Already today many lives lost in the Aegean, people are drowning in unseaworthy vessels. EU must act.