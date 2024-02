Κοινό ανακοινωθέν για το Στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ - Ελλάδας: Επιταχύνεται η εμβάθυνση της συνεργασίας

«Ο Στρατηγικός Διάλογος υπηρετεί την επιτάχυνση της εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών» για τον 5ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντονι Μπλίνκεν, εγκαινίασαν τις συζητήσεις, στις οποίες συμμετείχε υψηλόβαθμη δι-υπηρεσιακή εκπροσώπηση από τις δύο χώρες.

Όπως επισημαίνεται, οι δύο χώρες αξιοποίησαν τον Στρατηγικό Διάλογο για να υπογραμμίσουν την αναπτυσσόμενη διμερή και διατλαντική σχέση τους που εδράζει στις κοινές δημοκρατικές αξίες και τα συμφέροντά τους. Κατά τον φετινό Διάλογο, η Ελλάδα υπέγραψε τις «Συμφωνίες Αρτεμις», αποτελώντας την 35η χώρα που εντάσσεται σε αυτές. Με αυτό τον τρόπο, οι ΗΠΑ και η Ελλάδα επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευσή σε ένα όραμα για ειρηνική, βιώσιμη και διαφανή συνεργασία στο διάστημα. Ο κ. Γεραπετρίτης υπέγραψε τις συμφωνίες εκ μέρους της Ελλάδας.





🌌FM G.Gerapetritis signed Greece's accession to the “Artemis” Space Coop.Accords in the presence of Secretary of State A.Blinken @SecBlinken, @NASA Admin. B.Nelson @SenBillNelson &President of Hellenic Space Center I.Daglis



🇬🇷 becomes the 35th country to join “Artemis” Accords pic.twitter.com/wbD01Bfjxt