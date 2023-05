Η σύλληψη Μπελέρη, το ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη και η στάση της Αλβανίας

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η σύλληψη του υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη από τις αλβανικές Αρχές, δύο ημέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές στη γειτονική χώρα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από ένταλμα της εισαγγελία Αυλώνας, με την κατηγορία της εξαγοράς ψήφων.

Ο Μπελέρης, πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος της ομογενειακής «Ομόνοιας», κατέρχεται στις δημοτικές εκλογές της Χειμάρρας, ως υποψήφιος δήμαρχος υποστηριζόμενος τόσο από το Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ) και την «Ομόνοια», όσο και από την αντιπολίτευση (Δημοκρατικό Κόμμα του Σαλί Μπερίσα και το Κόμμα Ελευθερίας του τέως προέδρου της Δημοκρατίας, Ιλίρ Μέτα).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η σύλληψη συνέβη λίγες ώρες αφότου ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα είχε δηλώσει σε προεκλογική συγκέντρωση στα Τίρανα ότι θα «λογαριαστεί προσωπικά» με τον Μπελέρη.

Σύμφωνα με τη παράγοντες της μειονότητας, η υποψηφιότητα Μπελέρη καταγράφει με αξιώσεις δυναμική νίκης, ενώ υποψήφιοι της μειονότητας υπάρχουν και σε άλλους δήμους, όπως η Δρόπολη και η Φοινίκη, με τη στήριξη της αντιπολίτευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ηχηρό μήνυμα στη γείτονα χώρα, διαμηνύοντας ότι «η Ελλάδα δεν θα δεχτεί εκπτώσεις στην προστασία της μειονότητας», ενώ η ΥΠΕΞ της Αλβανίας κάλεσε την ελληνική πλευρά να μην βιαστεί να ταχθεί υπέρ του κ. Μπελέρη.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί εκπτώσεις στο Κράτος Δικαίου και στην προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός από την Λέσβο.

«Επιτρέψτε μου εδώ να ανοίξω μία παρένθεση και να πω κάτι για ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός το οποίο έγινε στη γειτονική μας Αλβανία, σήμερα το πρωί, όπου δυστυχώς συνελήφθη ο υποψήφιος Δήμαρχος Χειμάρρας και μέλος της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, ο Φρέντι Μπελέρης», είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλω, εδώ από τη Λέσβο, να στείλω ένα μήνυμα στη φίλη Αλβανία. Εκπτώσεις στο Κράτος Δικαίου και στην προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Αν η Αλβανία θέλει να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες δημοτικές εκλογές και να απελευθερώσει άμεσα αυτούς τους οποίους φυλάκισε, για να μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Η σύλληψη υποψηφίου δημάρχου δύο μέρες πριν από τις εκλογές αν δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, συνιστά σκάνδαλο», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά την άφιξή του στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται σήμερα στη Στοκχόλμη, αναφερόμενος στη σύλληψη του Διονύση-Φρέντη Μπελέρη, υποψηφίου δημάρχου στη Χειμάρρας της Αλβανίας, μαζί με ακόμη έναν Έλληνα.

Όπως τόνισε, μάλιστα, αυτό το αναγνώρισε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

«Ενημέρωσα γι' αυτό ήδη τον ύπατο εκπρόσωπο, τον κύριο Μπορέλ, και τον Σουηδό υπουργό Εξωτερικών ως ασκούντων την προεδρία. Η ελληνική κυβέρνηση θα το παρακολουθήσει εξαιρετικά στενά», επεσήμανε ο κ. Δένδιας.«Αν δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, η σύλληψη υποψηφίου δημάρχου δύο μέρες πριν από τις εκλογές είναι ένα απόλυτο σκάνδαλο», επανέλαβε.

Τέλος, για το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών σημείωσε: «Η σημερινή συζήτηση, έστω και στο άτυπο συμβούλιο για την Ουκρανία, είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί στην Ουκρανία κρίνεται συνολικά η ευρωπαΐκή υπόθεση όσον αφορά την εδαφική ακεραιότητα αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ανακοίνωση για τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών εξέδωσε η Ένωση Χειμαριωτών.

«Αυτή την Κυριακή ο λαός της Χειμάρρας έχει αποφασίσει να εκλέξει δήμαρχο και με την ψήφο του. Τα μηνύματα από τα χωριά, η συσπείρωση των κατοίκων στην Χειμάρρα και η μαζική συμμετοχή από την Ελλάδα εξασφαλίζουν την νίκη του Φρέντι Μπελέρη στην κάλπη.

Ξέροντας τις καθεστωτικές πρακτικές που ακολουθεί ο Αλβανός πρωθυπουργός τόσα χρόνια δεν είχαμε καμία ελπίδα ότι θα ήταν μια κανονική αναμέτρηση. Τις τελευταίες εβδομάδες, έχει χρησιμοποιηθεί κάθε παράνομη μέθοδος, εξευτιλίζοντας την έννοια του πρωθυπουργού για να αλλάξει το αποτέλεσμα. Δεν θα του επιτρέψουμε να το πετύχει.

Ο λαός της Χειμάρρας έχει ταλαιπωρηθεί πολύ δώδεκα χρόνια τώρα για να παρατήσει το δικαίωμά του να εκλέξει δημοκρατικά τον δήμαρχό του. Στον λαό της Χειμάρρας αξίζει να έχει τον δήμαρχο που ο ίδιος επιλέγει.

Ο Μπελέρης προσήχθη βίαια χωρίς κατηγορία, με έναν και μοναδικό σκοπό: να τρομάξουν οι ψηφοφόροι του ώστε να μην κατέλθουν στις κάλπες και να αφήσουν ελεύθερη της δημαρχία στον εκλεκτό του Ράμα.

Καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας να μην υποκύψουν. Τους διαβεβαιώνουμε πως δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Την Κυριακή θα ψηφίσουμε μαζικά και την Δευτέρα ο Μπελέρης θα είναι δήμαρχος».

Την κόντρα του με τον κ. Μπελέρη προσπάθησε να αφαιρέσει από την εξίσωση ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα σε ανάρτησή του. Συγκεκριμένα, όπως έγραψε:

«Η σύλληψη του υποψηφίου της αντιπολίτευσης για τη Χειμάρρα Φρ. Μπελέρι με εντολή της εισαγγελίας αποτελεί μεγάλη δοκιμασία για τη δικαιοσύνη παραμονές των εκλογών, πράγμα που σημαίνει ότι η παράβαση του νόμου από την πλευρά του πρέπει να αποδειχθεί και η σύλληψή του να έχει νόμιμο κίνητρο! Η κόντρα μας με αυτόν τον υποψήφιο δεν έχει καμία σχέση με τις έρευνες ή τα συμπεράσματα της εισαγγελίας, επομένως, σεβόμενοι την πλήρη ανεξαρτησία των δικαστικών οργάνων, καλώ όλους να μην βιαστούν σε πολιτικά συμπεράσματα περιμένοντας υπομονετικά τον λόγο και τα στοιχεία της δικαιοσύνης».

Αίτημα προς την ελληνική πλευρά να μην βιάζονται να εκφραστούν υπέρ του Φρέντι Μπελέρη απηύθυνε η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Όλτα Τσάτσκα, σε συνέχεια των δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια.

Συγκεκριμένα, η ΥΠΕΞ της Αλβανίας, σε ανάρτηση της στο twitter ανέφερε σχετικά ότι«η αγορά ψήφων αποτελεί σοβαρό αδίκημα στη νομοθεσία μας και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου δίνουν προτεραιότητα στην καταπολέμησή της κατά την περίοδο των εκλογών. Αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών και αδελφών της ελληνικής μειονότητας που συμμετέχουν στις εκλογές μας»

«Η υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη, πολίτη της Αλβανίας που διεκδικεί εκλογές από συμπολίτες του, δεν δικαιολογεί καμία ειδική μεταχείριση. Είναι τόσο ίσος απέναντι στο νόμο όσο κανείς άλλος. Εναπόκειται μόνο στους εισαγγελείς και τους δικαστές να χειριστούν αυτήν την υπόθεση σύμφωνα με στοιχεία», πρόσθεσε.

Μάλιστα υπογράμμισε ότι «προτρέπουμε με σεβασμό τους Έλληνες φίλους μας στην Αθήνα να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης με υπομονή, επιτρέποντας στην αλβανική δικαιοσύνη να κάνει το έργο της χωρίς εξωτερικές πιέσεις ή διχαστικά μηνύματα. Καλό είναι να ενημερώνουμε τις Βρυξέλλες, αλλά θα πρέπει επίσης να περιμένουμε να προκύψουν τα γεγονότα».

3/3We respectfully urge our 🇬🇷friends in Athens to closely monitor the development of the case with patience, allowing Albanian justice to do its work without external pressures or divisive messages. Good to keep Brussels informed,but we should also wait for the facts to emerge.