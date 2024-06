Η Ελλάδα στηρίζει το «σχέδιο Μπάιντεν» για τη Γάζα

Η Ελλάδα «στηρίζει πλήρως» τον οδικό χάρτη που παρουσίασε ο Τζο Μπάιντεν για μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ελληνικό ΥΠΕΞ.

#Greece fully supports @POTUS Biden roadmap for a ceasefire, release of all hostages, unhindered humanitarian access, withdrawal of IDF, and Gaza reconstruction.



The humanitarian tragedy must stop now.