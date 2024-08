Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Κατ' ιδίαν συνάντηση με τη συντονίστρια του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανοικοδόμηση στη Γάζα, Σίγκριντ Κάαγκ πραγματοποίησε την Πέμπτη (29/08) ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Με ανάρτησή του στο «Χ», το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ, ως μεσογειακή χώρα και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζει πλήρως την αποστολή της συντονίστριας του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε τις ελληνικές πρωτοβουλίες, όπως τη μεταρρύθμιση των θεσμών της Παλαιστινιακής Αρχής και την περίθαλψη τραυματισμένων παιδιών από τη Γάζα στην ΕΕ, τονίζοντας ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να ηγηθεί ενός ολιστικού προγράμματος παροχής ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά & άμαχο πληθυσμό της Γάζας

