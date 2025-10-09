Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα στηρίζει κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Στο γεγονός πως «η Ελλάδα στηρίζει κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία» αλλά και ότι «αταδικάζουμε ευθέως την ύπαρξη σκιώδους στόλου που παραβιάζει φανερά το Διεθνές Δίκαιο. Και θα αναλάβουμε κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου» στάθηκε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στις δηλώσεις που έκανε μετά το πέρας της συνάντησης με τη Φινλανδή ομόλογό του, Ελίνα Βαλτόνεν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γ. Γεραπετρίτη:

«Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα στο Ελσίνκι με την αξιότιμη ομόλογό μου, Ελίνα Βαλτόνεν.

Αγαπητή Ελίνα, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για τη θερμή φιλοξενία που δείξατε σε εμένα και την ελληνική αντιπροσωπεία.

Η Ελίνα είναι πάντα μια πολύτιμη συνάδελφος. Ο επαγγελματισμός σου, η δυναμική σου προσωπικότητα και ο δομημένος τρόπος σκέψης αποτελεί πηγή έμπνευσης για εμάς στα Συμβούλια Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Επισκέπτομαι τη Φινλανδία σε μια περίοδο σημαντικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ήταν η ίδια κατάσταση τις τελευταίες δεκαετίες. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην ημερήσια διάταξη της εξωτερικής πολιτικής κυριαρχούν ποικίλες κρίσεις και συγκρούσεις.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να επαινέσω τη Φινλανδική Προεδρία στον ΟΑΣΕ και τις προσπάθειες της Elina να διασφαλίσει ότι ο Οργανισμός παραμένει το βασικό forum για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και ζητημάτων ασφάλειας και ιδιαίτερα των υβριδικών απειλών στην περιοχή μας.

Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, καταδικάσαμε σθεναρά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας και στηρίξαμε σταθερά την εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Ως ένθερμος υποστηρικτής του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα στηρίζει κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Καλούμε σε άμεση και άνευ όρων εκεχειρία που θα διασφαλίζει με σαφήνεια την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Η Ελλάδα, ως ναυτικό έθνος, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Καταδικάζουμε ευθέως την ύπαρξη σκιώδους στόλου που παραβιάζει φανερά το Διεθνές Δίκαιο. Και θα αναλάβουμε κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου.

Ως χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και Βορρά αντίστοιχα, η Ελλάδα και η Φινλανδία συναντώνται σήμερα με σκοπό την προώθηση της καλύτερης κατανόησης σχετικά με τις προκλήσεις ασφαλείας. Τα εξωτερικά σύνορα μας ενώνουν και νομίζω αυτό καθιστά αντιληπτές τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να υπογραμμίσω, πρώτα απ’ όλα, ότι η προστασία των συνόρων είναι απολύτως ουσιαστική και σημαντική. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Τονίζουμε τη σημασία του δίκαιου επιμερισμού των βαρών, της αλληλεγγύης και της αποτροπής οποιουδήποτε φαινομένου εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών.

Δεύτερον, ως εταίροι στην ΕΕ παραμένουμε ενωμένοι στην επιδίωξή μας για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, γεγονός που συνεπάγεται ένα ισχυρό ευρωπαϊκό σύστημα άμυνας με αυξημένες δυνατότητες. Και εργαζόμαστε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση.

Ταυτόχρονα, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, μετά την ιστορική απόφαση προσχώρησης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ - την οποία είχαμε την τιμή να στηρίξουμε - παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων.

Συζητήσαμε επίσης τη διεύρυνση της ΕΕ. Θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης. Είναι σημαντικό να δώσουμε όραμα στους εταίρους που βρίσκονται σε προ-ενταξιακή διαδικασία της ΕΕ.

Όσον αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, συμφωνήσαμε να διευρύνουμε τη συνεργασία μας στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας και του τουρισμού και να την ενισχύσουμε σε άλλους τομείς, όπως οι νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η ενίσχυση του συντονισμού στα διεθνή fora σημαίνει αμοιβαία υποστήριξη υποψηφιοτήτων. Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026 ως εκλεγμένο μέλος. Υποστηρίζουμε σταθερά τη φινλανδική υποψηφιότητα για το 2029-2030. Ελπίζω η φινλανδική θητεία να διεξαχθεί σε λιγότερο ταραγμένες περιόδους.

Ο Πρόεδρος Stubb, στην πρόσφατη εμπνευσμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έκανε την επισήμανση ότι «ο πόλεμος αποτελεί πάντα μια αποτυχία της ανθρωπότητας». Και νομίζω πως αυτή είναι μία πολύ σημαντική δήλωση για όλους μας, αφού αντικατοπτρίζει και τις αποτυχίες μας. Στη σημερινή μας συνάντηση, επαναλάβαμε τη δέσμευσή μας να εργαστούμε από κοινού για την ενίσχυση του ΟΗΕ, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο θεμελιώδης ειρηνευτικός ρόλος του θα διατηρηθεί προς όφελος των μελλοντικών γενεών.

Ολοκληρώνω την επίσκεψή μου εδώ σήμερα, ανανεώνοντας την αποφασιστικότητά μας για εμβάθυνση της συνεργασίας και σεβασμού για τη Φινλανδία και την Υπουργό Εξωτερικών.

Θα εργαστούμε από κοινού για μία πιο στρατηγική Ευρώπη στο μέλλον. Ευχαριστώ.»