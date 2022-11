Ερντογάν σε Στόλτενμπεργκ: Η Ελλάδα υπεύθυνη για την ένταση με την Τουρκία

Οι ελληνοτουρκικές διαφορές ήταν μεταξύ των θεμάτων που έπεσαν στο τραπέζι της συνάντησης του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν δήλωσε στον επικεφαλής της Συμμαχίας ότι «η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για την κλιμάκωση με την Τουρκία και υπογράμμισε ότι θα ήταν χρήσιμο να ενθαρρύνει την Αθήνα να μπει σε διάλογο με την Άγκυρα».

#BREAKING In Friday meeting, Turkish president and NATO chief discuss war on Ukraine, provocations from Greece, trilateral Türkiye-Finland-Sweden memorandum signed in Madrid pic.twitter.com/zAaQIQz3fT