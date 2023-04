Ελλάδα - Ισραήλ: Οι τέσσερις συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας

Συνολικά τέσσερις συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν τη Μεγάλη Δευτέρα (10/04) Ελλάδα και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με τη ΓΔΑΕΕ, οι συγκεκριμένες συμφωνίες αφορούν στα εξής:

α. Προμήθεια αντιαρματικού (Α-Τ) Πυραυλικού Συστήματος Πολλαπλών Ρόλων Μεγάλου Βεληνεκούς SPIKE NMT για τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς,

β. Προμήθεια Πυραυλικών Συστημάτων NLOS SPIKE για τα Επιθετικά Ελικόπτερα (ΕΕ/Π) «ΑΗ-64Α» του Στρατού Ξηράς,

γ. Προμήθεια Συστημάτων Διεύθυνσης Βολής - Κατευθυνομένων /Βλημάτων (ΣΔΒ-Κ/Β) για τον εξοπλισμό των κανονιοφόρων (Κ/Φ) τύπου ΜΑΧΗΤΗΣ και Σκαφών Ανορθοδόξου Πολέμου (ΣΑΠ) Μk-V του Πολεμικού Ναυτικού και σε

δ. Περιορισμένη αναβάθμιση 19 επιθετικών ελικοπτέρων ΑΗ-64Α.

Η συγκεκριμένη συμφωνία φτάνει τα 400 εκατ. δολάρια (1,44 δισ. σέκελ), όπως ανακοίνωσε το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας.

«Το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συμφωνιών μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και της Ελλάδας και υπογραμμίζει την περαιτέρω ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών μας και των αμυντικών μας εγκαταστάσεων, καθώς και την αμοιβαία δέσμευσή μας για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ.

A government-to-government defense exports agreement was signed between the Israel Ministry of Defense and the Hellenic Ministry of National Defence to acquire Rafael’s “Spike” missiles. The agreement was led by the IMoD's SIBAT and is valued at approximately 370 million Euros. pic.twitter.com/694lWwu6Xx