Συμφωνία Ισραήλ-Ελλάδας για την προμήθεια των πυραύλων SPIKE-NLOS

Το Ισραήλ υπέγραψε συμφωνία ύψους 400 εκατ. δολαρίων (1,44 δισ. σέκελ) για την πώληση στην Ελλάδα των αντιαρματικών πυραύλων Spike, που κατασκευάζονται από τον κρατική αμυντική βιομηχανία Rafael, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

«Το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συμφωνιών μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και της Ελλάδας και υπογραμμίζει την περαιτέρω ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών μας και των αμυντικών μας εγκαταστάσεων, καθώς και την αμοιβαία δέσμευσή μας για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ.

A government-to-government defense exports agreement was signed between the Israel Ministry of Defense and the Hellenic Ministry of National Defence to acquire Rafael’s “Spike” missiles. The agreement was led by the IMoD's SIBAT and is valued at approximately 370 million Euros. pic.twitter.com/694lWwu6Xx