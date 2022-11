ΕΚ για την Τουρκία: Λυπηρό το περιστατικό με Τζιτζικώστα

Διευκρινίσεις για το τι συνέβη με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία, ζητεί o Νάτσο Σάντσες Αμόρ.

Με ανάρτησή του στο τουίτερ, ο εισηγητής του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την Τουρκία σημειώνει ότι «η Επιτροπή των Περιφερειών κάνει εξαιρετική δουλειά στο να διατηρεί τα κανάλια ανοιχτά σε τοπικό επίπεδο στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα ατυχές, το λυπηρό περιστατικό που επηρέασε τον Αντιπρόεδρο, Απόστολο Τζιτζικώστα ο οποίος ταξίδευε στη Σμύρνη για να συμπροεδρεύσει στην ολομέλεια της Γενική Συνέλευσης Ευρώπης-Μεσογείου (ARLEM). Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί».

The @EU_CoR is doing a great job in keeping channels open at local level in 🇪🇺🇹🇷 relations. That's why it's particularly unfortunate the regrettable incident affecting Vice-pres. @tzitzikostas who was travelling to #Izmir to co-chair the #ARLEM plenary. This needs to be clarified pic.twitter.com/gME4siNcwt