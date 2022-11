Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις προχώρησε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας ο οποίος διαμήνυσε πως η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στην Κύπρο, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu ο Χουλουσί Ακάρ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει "κανένα τετελεσμένο γεγονός" σε Κύπρο, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ωστόσο ότι «η Άγκυρα είναι ανοιχτή στον διάλογο».

#BREAKING Türkiye will not allow 'any fait accompli' in Cyprus, Aegean, Eastern Mediterranean, defense minister stresses, adding Ankara is open to dialogue pic.twitter.com/zFnx4oUIZm

Παράλληλα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επιτέθηκε κατά των ΗΠΑ λέγοντας ότι «η Τουρκία τονίζει ότι το PKK και το YPG είναι ίδιες τρομοκρατικές ομάδες και καλεί τις χώρες, ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, να κόψουν κάθε υποστήριξη στους τρομοκράτες».

#BREAKING Türkiye stresses PKK and YPG are same terrorist groups, calls on countries, especially US, to cut all support to terrorists: Defense minister pic.twitter.com/SSP5y406cD