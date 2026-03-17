Βάντεφουλ: Το Βερολίνο πρόθυμο να συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Η Γερμανία είναι πρόθυμη να συνεισφέρει στην προσπάθεια για αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες εμπεριέχουν και το Κυπριακό, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία τώρα να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλον ώστε να λύσουμε προβλήματα και διενέξεις, τα οποία στις περασμένες δεκαετίες δεν μπόρεσαν να λυθούν».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο υποψηφιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ο κ. Βάντεφουλ ανέφερε ότι «οι Ευρωπαίοι είχαν συνδέσει την ένταξη (της Κυπριακής Δημοκρατίας) με την ελπίδα να εκλείψει το πρόβλημα», αλλά, όπως είπε, συνέβη το ακριβώς αντίθετο, η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη. «Πιστεύω, οπότε, ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε νέα προσπάθεια, προκειμένου να φτάσουμε σε μια νέα ευελιξία και πιθανόν να ανοίξουμε πόρτες που δεν είχαμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε κατά το παρελθόν.

Πιστεύω ότι η ΕΕ θα επωφελείτο εάν η συνολική σχέση θα μπορούσε να αποκλιμακωθεί», προσέθεσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών και εξέφρασε τη βούληση της χώρας του να συνεισφέρει, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η Γερμανία, ως εταίρος της Ελλάδας και της Κύπρου στην ΕΕ δεν είναι ουδέτερη. «Από πλευράς μας μπορώ να πω ότι σίγουρα θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία ώστε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα με την Τουρκία - Όλοι ξέρουν πού βρισκόμαστε. Δεν είμαστε ουδέτεροι. Είμαστε στην ΕΕ. Ανήκουμε μαζί - συνδεδεμένοι σε μια κοινότητα. Αυτό ισχύει για την Κύπρο, για την Ελλάδα και την Γερμανία. Και για αυτό δεν είμαστε βεβαίως ένας ουδέτερος συμμετέχων σε αυτή τη συζήτηση, αλλά αν η Γερμανία μπορεί να συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση, φυσικά είμαστε τότε πρόθυμοι να το πράξουμε», δήλωσε.

«Η ισχύς περνά μέσα από τη διεύρυνση», δήλωσε από την πλευρά του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα αυτονοήτως θα στηρίξει τις επιλογές της Κύπρου». Οποιαδήποτε διεύρυνση, προσέθεσε, «δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και αλληλεγγύης».