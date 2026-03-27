Απάντηση Κομισιόν σε Φρ. Μπελέρη: Ο σεβασμός στα μειονοτικά δικαιώματα στην Αλβανία είναι μέρος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων

«Η οργάνωση των κτηματολογικών γραφείων ανήκει στις εθνικές αρχές. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση των αλβανικών αρχών με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των ατόμων, που ανήκουν σε μειονότητες, καθώς είναι μέρος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της πρώτης δέσμης».

Αυτά τονίζει, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαία επίτροπος, αρμόδια για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, σε απάντηση που έδωσε σε επιστολή του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρη, αναφορικά «με τον τερματισμό λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου της Αυλώνας και τη μεταφορά του στα Τίρανα».

Η Επίτροπος τονίζει, επίσης, ότι στην «αναφορά για τη Διεύρυνση της Αλβανίας του 2025», η πρόσβαση στα περιουσιακά δικαιώματα κρίνεται περιορισμένη και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, παρά την πρόοδο στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών Κτηματολογίου και την πρώτη καταγραφή περιουσιών.

«Η Αλβανία έχει δεσμευθεί να προωθήσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών Κτηματολογίου και να τις κάνει με αυτόν τον τρόπο προσβάσιμες, χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία σε γραφεία», αναφέρει.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αλβανικές αρχές, προκειμένου να συμμορφωθούν με τα ευρωπαϊκά προαπαιτούμενα για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα περιουσιακά δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων», προσθέτει η κ. Κος, στην επιστολή της, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.