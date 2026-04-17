Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 20 Απριλίου και την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 από τις 19:00 έως και τις 06:00, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδοστρώματος στον κλάδο εξόδου του Ημικόμβου (Η/Κ) Μαρκόπουλου (39,37ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας από το 37,4ο χλμ. έως και το 39,2ο χλμ. καθώς και αποκλεισμός του κλάδου εξόδου του εν λόγω Η/Κ (Μαρκόπουλου).

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λαμία, θα εξυπηρετούνται είτε από τον προηγούμενο κόμβο (Η/Κ Αφιδνών) είτε από τον επόμενο κόμβο (Α/Κ Μαλακάσας) ακολουθώντας τη σχετική σήμανση.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.