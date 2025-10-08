Κ. Τσιάρας: Πρόθεσή μας να γίνουν οι πληρωμές των αγροτών το συντομότερο δυνατό

«Πρόθεσή μας είναι να γίνουν οι πληρωμές των αγροτών το συντομότερο δυνατό» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ενώ τόνισε πως«θέλουμε να αποφύγουμε πάση θυσία το lockdown. Υπάρχουν που αφορούν τον περιορισμό όλων των μετακινήσεων ειδικά σε περιοχές με κρούσματα».

«Πρέπει να ενσωματωθούν οι πραγματικοί έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, έλεγχοι που δεν υπήρχαν πριν, είναι μια διαδικασία που έχει πολυπλοκότητα. Σήμερα, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να κάνουμε πληρωμές αν προηγουμένως δεν γίνουν έλεγχοι, αυτός είναι ο λόγος της καθυστέρησης», διευκρίνισε ο υπουργός αναφερόμενος στις καθυστερήσεις πληρωμών των αγροτών και πρόσθεσε:

«Γίνεται αγώνας δρόμου για να κλείσει αυτός ο κύκλος όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι έλεγχοι έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνονται στη διαδικασία, αυτοί οι έλεγχοι έχουν και ευρήματα που θα ανακοινωθούν. Πρόθεσή μας είναι να γίνουν οι πληρωμές το συντομότερο δυνατό».

Ο υπουργός τόνισε ότι «το μείζον είναι να μην διακινδυνεύσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Ο ελληνικός πρωτογενής τομέας είναι εξαρτημένος από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Δεν έχουμε δικαίωμα να θέσουμε υπό οποιαδήποτε διακινδύνευση του ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτές οι καθυστερήσεις πλήττουν τους έντιμους ανθρώπους, αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.

«Τα προβλήματα δεν λύνονται με εντάσεις, λύνονται με διάλογο»

Για την ένταση που σημειώθηκε στη Λιβαδειά, με αγρότες που εισέβαλαν στον χώρο όπου θα διεξαγόταν η παρουσίαση του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης, ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε: «Όταν ενημερώθηκα ότι υπήρχε ένταση από τους συλλόγους αγροτών, ζήτησα να έχω συνάντηση μαζί τους, πριν την κανονική σύσκεψη, στην οποί ήταν προσκεκλημένοι οι εκπρόσωποί τους. Δεν έλαβα απάντηση μέχρι το βράδυ της Δευτέρας. Τους ζήτησα να κάνουμε μια συνάντηση στο περιθώριο της συγκεκριμένης εκδήλωσης και δέκα λεπτά μετά το επεισόδιο κάναμε συνάντηση, κατά την οποία αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν. Στο τέλος της συνάντησης υπήρξε κατανόηση και από δικής τους πλευράς για αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε στο Υπουργείο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην υπάρξουν προβλήματα. Τα προβλήματα δεν λύνονται με εντάσεις, λύνονται με διάλογο».

«Σύντομα η αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα»

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε και για το μεγάλο ζήτημα της ευλογιάς που απασχολεί τους κτηνοτρόφους της χώρας.

«Θέλουμε να αποφύγουμε πάση θυσία το lockdown. Υπάρχουν που αφορούν τον περιορισμό όλων των μετακινήσεων ειδικά σε περιοχές με κρούσματα. Η ευθύνη δεν είναι μόνο τα μέτρα που επιλέγει το Υπουργείο, υπάρχει μια σειρά παραγόντων που όλοι πρέπει να προσαρμοστούν και να λειτουργήσουν μέσα από διαδικασία, είναι οι Περιφέρειες και οι κτηνοτρόφοι.

Κάνω έκκληση, πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για περιορίσουμε και εκριζώσουμε τη νόσο. Προφανώς είναι ζήτημα η εκρίζωσή της, από την άλλη η παρατεταμένη περίοδος της ζωονόσου στην Ελλάδα θα προκαλέσει πρόβλημα στις εξαγωγές.

«Δεν εξαιρώ τον εαυτό μου ή το Υπουργείο από τον επιμερισμό των ευθυνών»

Ο υπουργός ενημέρωσε ότι «αναμένεται η τελευταία υπογραφή ώστε να δώσουμε αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα του τελευταίου χρονικού διαστήματος, η οποία θα είναι 250 ευρώ ανά ζώο. Δίνουμε την μακράν μεγαλύτερη αποζημίωση στην Ευρώπη. Διαλέξαμε την υψηλή αποζημίωση για βοηθήσουμε στη διαβίωση των ανθρώπων μέχρι να αντικαταστήσουν τα ζώα τους. Πουθενά στην Ευρώπη δεν δίνονται αποζημιώσεις αν δεν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας.»