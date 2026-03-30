Χρ. Κέλλας στη Βουλή: Στήριξη αγροτών με επιδότηση καυσίμων και έκτακτες ενισχύσεις

Στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής τοποθετήθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, για τα μέτρα στήριξης των αγροτών με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής αναταραχής, η οποία επιβαρύνει σημαντικά το κόστος παραγωγής και στον πρωτογενή τομέα.

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης (diesel), η οποία, όπως τόνισε, αποτελεί ένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης τόσο για τους αγρότες όσο και για το σύνολο των πολιτών. Ειδικότερα, προβλέπεται επιδότηση ύψους 16 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ – δηλαδή περίπου 20 λεπτών τελικής επιβάρυνσης – για το πετρέλαιο που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 1η έως και την 30ή Απριλίου 2026.

Ο ΥφΑΑΤ επισήμανε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών που στοχεύουν στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, η οποία δέχεται έντονες πιέσεις από το αυξημένο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δεύτερη σημαντική διάταξη της ΠΝΠ, που αφορά την οικονομική ενίσχυση για την αγορά λιπασμάτων.

Όπως ανέφερε, προβλέπεται ενίσχυση ύψους 15% επί της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων για το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2026, με δικαιούχους τόσο φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες αγρότες – όσο και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα χαρακτηριστικά της ενίσχυσης, η οποία, όπως τόνισε ο κ. Κέλλας, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή συμψηφισμούς με οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες, ενώ δεν προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για κοινωνικές παροχές. «Πρόκειται για μία ουσιαστική παρέμβαση, που διασφαλίζει ότι η ενίσχυση φτάνει αυτούσια στον παραγωγό και αξιοποιείται για την κάλυψη πραγματικών αναγκών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στις ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, τονίζοντας ότι η Πολιτεία κινήθηκε άμεσα για τον περιορισμό της κρίσης και τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται αποζημίωση για επιχειρήσεις και παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού στο νησί, για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα στη διάθεση των προϊόντων. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τα τιμολόγια αγοράς γάλακτος και αφορά αποκλειστικά προϊόντα που έχουν παραχθεί στη Λέσβο, με τη σχετική δαπάνη να καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Ο κ. Κέλλας επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων που πλήττουν τον αγροτικό κόσμο, επιδιώκοντας να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας.