Η προτεινόμενη εξαγορά της Warner Bros από την Paramount «σε καμία περίπτωση» δεν θα τύχει ταχείας διαδικασίας έγκρισης λόγω πολιτικών παραγόντων, δήλωσε ο επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο Reuters την Τετάρτη.

«Η ιδέα ότι η επιβολή του νόμου έχει πολιτικοποιηθεί, είναι γελοία», δήλωσε ο αναπληρωτής βοηθός γενικός εισαγγελέας Omeed Assefi, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει έρευνες.

Οι μετοχές της Warner Bros επέκτειναν για λίγο τις απώλειές τους μετά την είδηση και διαπραγματεύονταν με πτώση 0,7% το απόγευμα της Τετάρτης. Η Paramount μείωσε τις απώλειές της και διαπραγματευόταν με πτώση 1,7%.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι η Paramount αντιμετωπίζει έναν ευκολότερο δρόμο προς την έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ, εν μέρει λόγω των πολιτικών της συνδέσεων. Ο πατέρας του Διευθύνοντος Συμβούλου της Paramount, David Ellison, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Oracle, Larry Ellison, έχει καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Καθόλου», απάντησε ο Assefi σε ερώτηση σχετικά με το αν η Paramount θα έχει ευκολότερη πορεία κατά την εξέταση της συμφωνίας λόγω πολιτικών παραγόντων.

«Νομίζω ότι ακόμη και ο Ted Sarandos έχει μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι υποβλήθηκε σε μια πολύ ανοιχτή, δίκαιη και διεξοδική εξέταση από εμάς», είπε ο Assefi, αναφερόμενος στον CEO της Netflix.

Η ανταγωνιστική προσφορά της Netflix για το στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming της Warner Bros βρισκόταν υπό εξέταση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέχρι που η εταιρεία αποσύρθηκε από τη συμφωνία αντί να ανταποκριθεί στην προσφορά της Paramount.

Η Paramount υποστηρίζει ότι η συμφωνία της δημιουργεί λιγότερα προβλήματα για τον ανταγωνισμό σε σχέση με την προσφορά της Netflix. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Rob Bonta, δήλωσε ότι η πολιτεία ερευνά τη συναλλαγή.