UBS: Παραμένει «ταύρος» για τις μετοχές παρά τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή – Γιατί βλέπει αποκλιμάκωση

Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών υποχωρούν από την έναρξη της πολεμικής σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο η UBS διατηρεί τη σύσταση «Attractive» (ελκυστική) για την κατηγορία, παρά τους αυξημένους ενεργειακούς κινδύνους.

Σε σημείωμά της, με επικεφαλής τον στρατηγικό αναλυτή Φαμπιάν Ντεριάζ, η UBS προειδοποιεί τους επενδυτές ότι οι «κίνδυνοι ακραίων αρνητικών σεναρίων (left-tail risks) είναι αυξημένοι, εφόσον συνεχιστούν οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές», σημειώνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ουσιαστικά κλειστά.

Παρ' όλα αυτά, η τράπεζα αναμένει αποκλιμάκωση «εντός των επόμενων εβδομάδων» και υποστηρίζει ότι το ευρύτερο επενδυτικό υπόβαθρο παραμένει εποικοδομητικό. Σύμφωνα με την UBS, τα γεωπολιτικά σοκ τείνουν, κατά μέσο όρο, να οδηγούν σε γρήγορες αγορές (buy the dip), αν και τονίζει ότι η διαφοροποίηση και η διαχείριση κινδύνου είναι κρίσιμες μέχρι να ομαλοποιηθεί η ροή της ενέργειας.

Οι πυλώνες της αισιοδοξίας

Η UBS εκτιμά ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον συνεχίζει να παρέχει στήριξη, επικαλούμενη:

Την υποχώρηση των δασμολογικών εμποδίων.

Τις αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Τις υποστηρικτικές δημοσιονομικές πολιτικές.

Για το τρέχον έτος, η τράπεζα προβλέπει αύξηση κερδοφορίας 12% για τον δείκτη MSCI AC World, ενώ αναμένει η άνοδος των κερδών να διευρυνθεί έως το 2026.

Το σκεπτικό για το πετρέλαιο και την AI

Αν και οι παρατεταμένα υψηλές τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, η UBS υποστηρίζει ότι μια μακροχρόνια σύρραξη είναι απίθανη λόγω του «υψηλού πολιτικού κόστους για τις ΗΠΑ».

Μόλις υποχωρήσει η μεταβλητότητα, οι αναλυτές αναμένουν ότι οι επενδυτές θα εστιάσουν εκ νέου στους μεσοπρόθεσμους καταλύτες, όπως η κυκλική ανάκαμψη και οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και την τεχνολογία στις ΗΠΑ.

Η τράπεζα συνεχίζει να προτείνει διαφοροποιημένη έκθεση σε διαρθρωτικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της AI, της ενέργειας και των πόρων, καθώς και της μακροζωίας, υιοθετώντας ωστόσο μια πιο επιλεκτική προσέγγιση εντός του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Το βασικό σενάριο της UBS παραμένει ότι «οι προοπτικές ανάπτυξης είναι υποστηρικτικές», επαναλαμβάνοντας την αισιόδοξη στάση της για τις παγκόσμιες μετοχές.