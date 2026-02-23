Στη «μέγγενη» της AI οι εταιρείες λογισμικού: Αντιμέτωπες με ακριβότερο δανεισμό και αυστηρότερους ελέγχους

Οι εταιρείες λογισμικού καθυστερούν τις συμφωνίες χρέους, καθώς το υψηλότερο κόστος δανεισμού και ο αυστηρότερος έλεγχος από τους δανειστές επιβαρύνουν τον τομέα, σε μια εποχή που η αυξανόμενη πίεση από την Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Οι εταιρείες λογισμικού τόσο στις ΗΠΑ όσο και αλλού έχουν ήδη σταματήσει ή αναβάλει τις προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς οι δανειστές και οι επενδυτές αναμένουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ανατρέψει τον κλάδο. Αυτές οι ανησυχίες έχουν υπογραμμιστεί στις αγορές δανείων, όπου τα spreads για τις εταιρείες υψηλού κινδύνου έχουν αρχίσει να τιμολογούν περισσότερες αθετήσεις. Η ανησυχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη επηρέασε επίσης την εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων Blue Owl, της οποίας οι μετοχές υποχώρησαν μετά την τελευταία της κίνηση να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να επιστρέψει χρήματα στους επενδυτές.

«Αναμένουμε ότι ο κίνδυνος αναστάτωσης από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικατοπτρίζεται όλο και περισσότερο από το 2026 έως τις αρχές του 2027, ιδίως για τους τομείς χαμηλότερης πιστωτικής ποιότητας με αυξημένες ανάγκες αναχρηματοδότησης — και περισσότερο στις ΗΠΑ παρά στην Ευρώπη», δήλωσε ο Matthew Mish, επικεφαλής της πιστωτικής στρατηγικής της UBS.

Τα μοχλευμένα δάνεια, ειδικά για τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, έχουν αρχίσει να τιμολογούνται με ελαφρώς υψηλότερες αθετήσεις. Η UBS αναμένει ότι οι αθετήσεις θα αυξηθούν κατά 3% έως 5% σε ένα σενάριο ταχύτερων διαταραχών της αγοράς, σε σύγκριση με τις προσδοκίες της αγοράς για αύξηση 1% έως 2%.

«Η αναταραχή θα διαρκέσει δύο χρόνια», δήλωσε ο Mish. «Τελικά πιστεύουμε ότι η αγορά θα αποτιμήσει το μεγαλύτερο μέρος, αλλά όχι το σύνολο των αθετήσεων που προβλέπουμε».

Ακόμη και οι εταιρείες των οποίων το χρέος θεωρείται υψηλότερης ποιότητας και λιγότερο ευάλωτο στις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν αναβάλει την είσοδό τους στις αγορές μέχρι να ανακάμψουν τα επίπεδα συναλλαγών, δήλωσε ένας τραπεζίτης.

Η αγορά θα παρακολουθήσει στενά την ανταπόκριση των επενδυτών στην Qualtrics, μια καθιερωμένη εταιρεία παραγωγής λογισμικού, της οποίας οι δανειστές θα βγουν στην αγορά τον επόμενο μήνα για να συγκεντρώσουν ένα πακέτο χρηματοδότησης ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της ανταγωνιστικής Press Ganey Forsta, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Η Qualtrics αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Press Ganey δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της Reuters για σχόλιο.

Δάνεια με μόχλευση

Η πιθανή αναστάτωση από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις συναλλαγές δανείων με μόχλευση παρά στις συναλλαγές ομολόγων υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με δύο τραπεζίτες που αρνήθηκαν να κατονομαστεί το όνομά τους κατά τη συζήτηση των συναλλαγών.

Οι δανειολήπτες του τεχνολογικού κλάδου, εκ των οποίων το 60% δραστηριοποιείται στον τομέα του λογισμικού, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των δανείων με μόχλευση, σύμφωνα με τον Brendan Hoelmer, επικεφαλής της έρευνας αθετήσεων πληρωμών στις ΗΠΑ της Fitch Ratings.

Τα δάνεια στον τομέα της τεχνολογίας αντιπροσωπεύουν το 17% των εκκρεμών δανείων στην αγορά μοχλευμένων δανείων, με αξία 260 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εν τω μεταξύ, οι δανειολήπτες στον τομέα της τεχνολογίας αντιπροσωπεύουν μόλις το 6% των εκκρεμών ομολόγων υψηλής απόδοσης, συνολικής αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημείωσε ο Hoelmer. Από αυτά, το 70% αφορά δανειολήπτες στον τομέα του λογισμικού.

Το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης του τομέα λογισμικού συνδέεται με χαμηλότερες πιστοληπτικές αξιολογήσεις - με το 50% των δανείων να έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση «B- ή χαμηλότερη» - δάνεια που συνήθως υποδηλώνουν υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley.

Η έκθεση σε ιδιωτικά δάνεια λογισμικού και υπηρεσιών είναι περίπου 20%, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της BNP Paribas.

Οι μετοχές των ΗΠΑ έχουν επίσης επηρεαστεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ξεκινώντας με τους επενδυτές που ξεφορτώνονται μετοχές εταιρειών λογισμικού και, στη συνέχεια, εταιρειών σε τομείς ευάλωτους στην αυτοματοποίηση. Ο δείκτης λογισμικού έχει σημειώσει πτώση 20% μέχρι στιγμής φέτος.

Μόνο το 0,5% των εκκρεμών δανείων του τομέα λογισμικού λήγουν φέτος, ενώ το 6% λήγει το 2027, δήλωσε ο Hoelmer της Fitch. Από την πλευρά των υψηλών αποδόσεων, μόνο το 0,7% του χρέους λογισμικού λήγει φέτος και το 8% το 2027, πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι εταιρείες του κλάδου που προσπάθησαν να αξιοποιήσουν τις αγορές χρέους των ΗΠΑ αντιμετώπισαν σημαντικά υψηλότερο κόστος δανεισμού από τις τράπεζες για την κάλυψη του χρέους. Οι τράπεζες που εμπορεύονται τα δάνεια αντιμετωπίζουν επίσης μεγαλύτερο σκεπτικισμό από τους πιθανούς επενδυτές, σύμφωνα με τους δύο τραπεζίτες.

Οι τράπεζες πιθανότατα θα ζητήσουν υψηλότερες αποδόσεις για το νέο χρέος και μεγαλύτερες εκπτώσεις για το προηγούμενο χρέος, δήλωσε ο πρώτος τραπεζίτης, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί συζητώντας συγκεκριμένες συναλλαγές.

Οι εταιρείες θα βγουν από την απραξία όταν βελτιωθούν οι τιμές, είπε ο πρώτος τραπεζίτης.

Οι μελλοντικές συναλλαγές είναι επίσης πιθανό να περιλαμβάνουν αυστηρότερους όρους ή νομικές προστασίες για τους επενδυτές, προκειμένου να ολοκληρωθούν, σημείωσε ο δεύτερος τραπεζίτης. Αυτοί περιλαμβάνουν όρους διατήρησης, οι οποίοι υποχρεώνουν τους δανειολήπτες να διατηρούν τους δείκτες χρέους προς κέρδη κάτω από συγκεκριμένα επίπεδα, πρόσθεσε ο τραπεζίτης.

Αρκετές προγραμματισμένες συναλλαγές στον τομέα της τεχνολογίας έχουν αναβληθεί ή καθυστερήσει από τα τέλη Ιανουαρίου. Ο ευρωπαϊκός πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών Team blue ανέβαλε την παράταση του μακροπρόθεσμου δανείου του ύψους 1,353 δισεκατομμυρίων ευρώ (1,60 δισεκατομμύρια δολάρια) από τον Σεπτέμβριο του 2029 και την ανατιμολόγηση του μακροπρόθεσμου δανείου του ύψους 771 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον πρώτο τραπεζίτη. Η Team blue αρνήθηκε να σχολιάσει.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν συμφωνίες μοχλευμένων δανείων για εταιρείες λογισμικού, καθώς οι εταιρείες και οι τράπεζες περιμένουν τα επίπεδα διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων χρεών στον τομέα να ανακάμψουν από τις απώλειές τους από τα τέλη Ιανουαρίου, όταν αυξήθηκαν οι φόβοι για διαταραχές λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες με χαμηλότερη αξιολόγηση και επικείμενες λήξεις «είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κίνδυνο αναχρηματοδότησης και αθέτησης υποχρεώσεων το 2026», σύμφωνα με έκθεση της Moody’s Ratings που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο.

«Δεν θεωρώ ότι ο τομέας του λογισμικού και των επιχειρηματικών υπηρεσιών θα είναι δημοφιλής για εκδόσεις το επόμενο έτος», δήλωσε ο Jeremy Burton, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην ομάδα μοχλευμένης χρηματοδότησης της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων PineBridge Investments. «Η τεχνολογία αλλάζει τόσο γρήγορα που πρέπει να είσαι πραγματικά σίγουρος».