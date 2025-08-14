Η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας (Norges Bank) ανακοίνωσε την Πέμπτη τη διατήρηση των βασικών της επιτοκίων, «δείχνοντας» προς περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής εντός του 2025.

Όπως ανακοινώθηκε μετά από τη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της τράπεζας, το βασικό επιτόκιο παραμένει στο 4,25%, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Η Norges Bank μείωσε τον βασικό επιτόκιο τον Ιούνιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,25%, την πρώτη μείωση σε περισσότερα από πέντε χρόνια, και δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω μειώσεις λόγω των πιο ευνοϊκών προοπτικών για τον πληθωρισμό.

«Οι οικονομικές προοπτικές είναι αβέβαιες, αλλά εάν η οικονομία σε γενικές γραμμές όπως προβλέπεται σήμερα, το επιτόκιο πολιτικής θα μειωθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια του 2025», ανέφερε η Norges Bank σε δήλωσή της.

Πριν από τη μείωση του Ιουνίου, η πολιτική της Νορβηγίας ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αντίθεση με αυτή των άλλων δυτικών κεντρικών τραπεζών, οι περισσότερες από τις οποίες άρχισαν να μειώνουν τα επιτόκια πέρυσι, καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε και ο πληθωρισμός υποχώρησε.

Αν και η καταπολέμηση του πληθωρισμού στη Νορβηγία δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, η κεντρική τράπεζα δεν επιθυμεί να περιορίσει την οικονομία περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε η διοικητής Ίντα Βόλντεν Μπάτσε στην ανακοίνωση της Πέμπτης.

«Θα είναι πιθανώς σκόπιμο να συνεχιστεί η προσεκτική ομαλοποίηση του επιτοκίου πολιτικής», ανέφερε.

Όλοι οι 26 αναλυτές σε δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 και 11 Αυγούστου ανέμεναν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα αυτή την εβδομάδα και ήταν ομόφωνοι στην πρόβλεψή τους για μείωση τον Σεπτέμβριο στο 4%, ενώ οι περισσότεροι προέβλεπαν επίσης μείωση τον Δεκέμβριο, ώστε να κλείσει το 2025 στο 3,75%.