Ραγδαία άνοδος του πληθωρισμού στις ΗΠΑ λόγω εκτίναξης του ενεργειακού κόστους

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε απότομα τον Μάρτιο, κυρίως λόγω της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, αν και η άνοδος ήταν σε γενικές γραμμές αναμενόμενη από τις αγορές.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,3% τον Μάρτιο, έναντι 2,4% τον Φεβρουάριο, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν άνοδο 3,4%.

Σε μηνιαία βάση, ο στενά παρακολουθούμενος δείκτης πληθωρισμού του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας κατέγραψε άνοδο 0,9%, έναντι 0,3% τον προηγούμενο μήνα. Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για αύξηση 1,0%.

Ωστόσο, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών όπως τα τρόφιμα και τα καύσιμα, ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,6% σε ετήσια βάση και στο 0,2% σε μηνιαία βάση, αμφότερα χαμηλότερα από τις προβλέψεις.





