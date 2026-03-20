Ομόλογα Ευρωζώνης: Αμετάβλητες σήμερα οι αποδόσεις-Ορατό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων

Σταθεροποιητικές τάσεις, μετά από ένα σφοδρό κύμα ρευστοποιήσεων, εμφάνισαν την Παρασκευή οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης.

Η αγορά επιχειρεί να ισορροπήσει μετά το «σοκ» των προειδοποιήσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως, οι οποίες έθεσαν στο επίκεντρο τον κίνδυνο μιας νέας πληθωριστικής έκρηξης λόγω της πολεμικής σύρραξης στο Ιράν.

Αν και η ΕΚΤ διατήρησε την Πέμπτη τα επιτόκια αμετάβλητα, το κλίμα στις αγορές άλλαξε άρδην.

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα $100 το βαρέλι και το ράλι 20% στο φυσικό αέριο ανάγκασαν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εγκαταλείψουν την αναμονή.

Σύμφωνα με δηλώσεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιόακιμ Νάγκελ, η ΕΚΤ ενδέχεται να προχωρήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού ήδη από τον Απρίλιο.

Πρόκειται βέβαια για μια εντυπωσιακή στροφή, αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, οι αγορές προεξοφλούσαν κατά 40% μια νέα μείωση επιτοκίων εντός του έτους.

Πλέον, μια αύξηση θεωρείται βέβαιη μέχρι τον Ιούνιο, με την πιθανότητα για κίνηση τον Μάιο να αγγίζει το 60%.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στους τίτλους διετούς διάρκειας, οι οποίοι είναι και οι πλέον ευαίσθητοι στις μεταβολές της νομισματικής πολιτικής καθώς στη Γερμανία το 2ετές ομόλογο εκτινάχθηκε κατά 12 μονάδες βάσης, κλείνοντας στο 2,566%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών.

Tα βρετανικά gilts ημείωσαν άνοδο-ρεκόρ άνω των 30 μονάδων βάσης ενδοσυνεδριακά, ενώ το 10ετές γερμανικό παρέμεινε σταθερό στο 2,96%, διατηρώντας τα κέρδη από το sell-off της Πέμπτης.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση στην περιφέρεια, με την Ιταλία να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από τις εισαγωγές ενέργειας.

Η απόδοση του ιταλικού 10ετούς διαμορφώθηκε στο 3,784% και το spread μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας διευρύνθηκε στις 80 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Οκτώβριο, υπογραμμίζοντας την αύξηση της αποστροφής κινδύνου (risk aversion) των επενδυτών.

«Οι κεντρικές τράπεζες έδειξαν αυτή την εβδομάδα ότι ανησυχούν περισσότερο για τον πληθωρισμό παρά για την επιβράδυνση της ανάπτυξης», σχολίασε ο Rohan Khanna, στρατηγικός αναλυτής της Barclays. «Το "τζίνι" των αυξήσεων επιτοκίων βγήκε από το μπουκάλι και πλέον τα βλέμματα στρέφονται στα στοιχεία των PMI την επόμενη εβδομάδα».