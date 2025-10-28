Οι συστάσεις της UBS στους επενδυτές: Στο επίκεντρο τα assets της Ασίας και ο χρυσός

«Στροφή» στις τοποθετήσεις των επενδυτών προς τις μετοχές της Ασία, την αγορά ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας και τον χρυσό, συστήνει η UBS, εν μέσω της όξυνσης των γεωπολιτικών κινδύνων που μπορούν αποδειχτούν «δύσκολοι» για τους επενδυτές.

Η ελβετική τράπεζα αναφέρει πως η διαφοροποίηση θα είναι το κλειδί για τη δημιουργία πιο βιώσιμων χαρτοφυλακίων τους επόμενους 12 μήνες, υπογραμμίζοντας προς τους επενδυτές να μην βασίζονται αποκλειστικά στην άνοδο της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς και να εξετάσουν επενδύσεις σε επιλεγμένες ασιατικές αγορές.

Με τις αποτιμήσεις ορισμένων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας να φαίνονται υπερτιμημένες και τους γεωπολιτικούς κινδύνους να παραμένουν, η UBS προβλέπει ότι αυτή η κατανομή θα συμβάλει στην προστασία από πιθανές απότομες αυξήσεις της μεταβλητότητας.

Οι προτάσεις για την Ασία

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πιο ενδιαφέρουσες περιοχές για επενδύσεις σε ασιατικές μετοχές είναι η Κίνα και η Ιαπωνία. Η UBS θεωρεί τον τεχνολογικό τομέα της Κίνας ως μια μακροπρόθεσμη επένδυση που θα υποστηριχθεί από την πολιτική του Πεκίνου για την προώθηση της εθνικής καινοτομίας, της τεχνολογικής αυτονομίας και του βιομηχανικού εκσυγχρονισμού.

«Αναμένουμε ότι ο δείκτης MSCI China θα σημειώσει διψήφια αύξηση τους επόμενους 12 μήνες», ανέφερε η UBS.

Τα ασφαλή καταφύγια

Η UBS προτείνει επίσης ενίσχυση της έκθεσης σε ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και αμερικανικά κρατικά ομόλογα, καθώς οι αποδόσεις παραμένουν ελκυστικές παρά τη μικρή πτώση τους φέτος. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έχει υποχωρήσει κατά περίπου 58 μονάδες βάσης και η UBS εκτιμά ότι θα κινηθεί ακόμη χαμηλότερα.

Τα ποιοτικά ομόλογα, σημειώνει η τράπεζα, προσφέρουν ισορροπία κινδύνου-απόδοσης, αποδίδοντας καλύτερα σε περιόδους αναταραχής των αγορών, ενώ εξασφαλίζουν σταθερό εισόδημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο χρυσός παραμένει κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής ανθεκτικότητας της UBS, λειτουργώντας ως αντιστάθμισμα (hedge) σε πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις. Παρά την πρόσφατη πτώση -τη μεγαλύτερη ημερήσια από το 2020- οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Η UBS θεωρεί τη διόρθωση «υγιή παύση» και όχι αναστροφή της τάσης, διατηρώντας στόχο για το τέλος του έτους τα 4.200 δολάρια και πιθανή άνοδο έως τα 4.700 δολάρια εάν ενταθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις ή οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι των ΗΠΑ.

Η τράπεζα προσθέτει ότι τα χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια, το ασθενέστερο δολάριο και οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος ενισχύουν τις προοπτικές για νέες εισροές στον χρυσό.