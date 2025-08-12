Νορβηγικό επενδυτικό ταμείο: Ανακοίνωσε κέρδη 68 δισ. δολ. για το α΄ εξάμηνο

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, ύψους 2 τρισ. δολαρίων και μεγαλύτερο στον κόσμο, κατέγραψε κέρδη 68,28 δισ. δολάρια για το πρώτο εξάμηνο του έτους, χάρη στις ισχυρές αποδόσεις των μετοχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη.

Η συνολική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου διαμορφώθηκε στο 5,7%, ποσοστό 0,05 μονάδες χαμηλότερο από την απόδοση του δείκτη αναφοράς του.

«Το αποτέλεσμα οφείλεται στις καλές αποδόσεις στη χρηματιστηριακή αγορά, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα», δήλωσε σε ανακοίνωση ο διευθύνων σύμβουλος του ταμείου, Νικολάι Τάνγκεν.

Το fund, που επενδύει τα έσοδα του νορβηγικού κράτους από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές παγκοσμίως, κατέχοντας κατά μέσο όρο το 1,5% όλων των εισηγμένων μετοχών διεθνώς. Επενδύει επίσης σε ομόλογα, ακίνητα και έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η απόδοση των επενδύσεων σε μετοχές ανήλθε σε 6,7% το πρώτο εξάμηνο, ενώ οι επενδύσεις σε σταθερού εισοδήματος τίτλους απέδωσαν 3,3%, τα μη εισηγμένα ακίνητα 4,0% και οι μη εισηγμένες υποδομές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 9,4%, σύμφωνα με ανακοίνωση της Norges Bank Investment Management (NBIM).

Να σημειωθεί ότι το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας γνωστοποίησε χθες την αποχώρησή του από τις επενδύσεις στο Ισραήλ, ενώ μέχρι στιγμής κατέχει μερίδια σε 61 ισραηλινές εταιρείες από τις 30 Ιουνίου, καθώς τις τελευταίες ημέρες εκχώρησε μερίδια σε 11 από αυτές, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Το ταμείο πρόσθεσε ότι συνεχίζει να εξετάζει ισραηλινές εταιρείες για πιθανές πωλήσεις μεριδίων του.