Λευκός Οίκος: Οι νέοι δασμοί Τραμπ είναι σχεδόν οριστικοί - Δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων άμεσα (vid)

Οι νέοι δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «σχεδόν οριστικοί» και δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων άμεσα, δήλωσε στο δίκτυο CBS ο εκπρόσωπος Εμπορίου του Λευκού Οίκου, Τζέιμισον Γκριρ, που υπερασπίσθηκε τα εμπορικά μέτρα τα οποία εφαρμόσθηκαν από τον αμερικανό πρόεδρο κατά της Βραζιλίας.

«Αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είναι σχεδόν οριστικοί», είπε, ενώ σε ερώτηση για πιθανές διαπραγματεύσεις για την μείωσή τους ο αξιωματούχος δήλωσε ότι πιθανότατα δεν πρόκειται να διεξαχθούν «κατά τις επόμενες ημέρες».

U.S. Trade Representative Jamieson Greer said President Trump’s newly announced tariff rates are “pretty much set.” Asked whether he thought they would be negotiated down in the coming days, Greer told @margbrennan in an interview on Friday, “I don’t think they will be in the… pic.twitter.com/OvH7cfYA3o