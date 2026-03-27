Κομισιόν: Η Ευρωζώνη απειλείται με στασιμοπληθωρισμό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Επίτροπος Οικονομικών της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, υπογράμμισε την Παρασκευή πως η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύει να βρεθεί σε περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας μετά από τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο Λετονός αξιωματούχος είπε πως «οι προοπτικές σκιάζονται από βαθιά αβεβαιότητα, αλλά είναι σαφές ότι διατρέχουμε τον κίνδυνο ενός στασιμοπληθωριστικού σοκ, δηλαδή μιας κατάστασης όπου η επιβράδυνση της ανάπτυξης συμπίπτει με υψηλότερο πληθωρισμό.

«Αυτό ισχύει ακόμη και αν οι διαταραχές στον εφοδιασμό με ενέργεια είναι σχετικά βραχύβιες. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η ανάλυσή μας υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη της ΕΕ το 2026 θα μπορούσε να είναι περίπου 0,4% χαμηλότερη από ό,τι προβλέπεται στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις μας, και ο πληθωρισμός θα μπορούσε να είναι έως και μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερος», ανέφερε.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή προέβλεψε ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανέλθει σε 1,4% το 2026 και σε 1,5% το 2027. Η οικονομία της Ευρωζώνης αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,2% το 2026 και κατά 1,4% το 2027. Η Επιτροπή προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα κυμανθεί γύρω στο 2% το 2026.

«Εάν οι διαταραχές αποδειχθούν πιο σημαντικές και μακροχρόνιες, οι αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη θα είναι ακόμη μεγαλύτερες. Η ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι έως και 0,6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη τόσο το 2026 όσο και το 2027», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.