Κατακόρυφη πτώση στις εξαγωγές πρώτων υλών μέσω των Στενών του Ορμούζ, εκτός αν προέρχονταν από το Ιράν

Το Ιράν αναδείχθηκε τον Μάρτιο ο πρώτος εξαγωγέας πρώτων υλών που διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας παράλληλα κατακόρυφη πτώση στις εξαγωγές των γειτονικών χωρών του Κόλπου, με τον ντε φάκτο αποκλεισμό αυτής της στρατηγικής θαλάσσιας οδού από τότε που το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πετρέλαιο, υγροποιημένο φυσικό αέριο, λιπάσματα και χύδην προϊόντα: σε όγκο εξαγωγών, το Ιράν ξεπέρασε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ και το Κατάρ, που εξάγουν συνήθως από τα λιμάνια και τους τερματικούς τους σταθμούς του Κόλπου περισσότερα προϊόντα από την Τεχεράνη, σύμφωνα με γράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία της εταιρίας αναλύσεων Kpler.

Οι εξαγωγές πρώτων υλών μέσω των Στενών του Ορμούζ από τις χώρες του Κόλπου, με εξαίρεση το Ιράν, υποχώρησαν κατά τουλάχιστον 96% τον Μάρτιο σε σχέση με τον μέσο όρο των δώδεκα προηγούμενων μηνών, σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρίας Kpler.

Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ δεν φαίνεται να απέστειλαν κανένα φορτίο με πρώτες ύλες μέσω των Στενών τον Μάρτιο.

Το Κατάρ, μείζων προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε καιρό ειρήνης, δεν εξήγαγε παρά μόνο 45.000 τόνους βουτανίου και προπανίου μέσω των Στενών του Ορμούζ τον Μάρτιο και κανένα φορτίο LNG.

Μεταξύ επιθέσεων σε πλοία και απειλών για νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη κράτησε για εκείνη σχεδόν την αποκλειστική πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στο περιβάλλον αυτό, οι εξαγωγές πρώτων υλών της χώρας μέσω του Ορμούζ υποχώρησαν σε μια αναλογία σαφώς πιο περιορισμένη σε σχέση με των γειτόνων της, κατά -26% τον Μάρτιο συγκριτικά με τον μέσο όρο των δώδεκα προηγουμένων μηνών.

Το αργό αντιπροσώπευσε το 81% των ιρανικών εξαγωγών που διήλθαν από τα Στενά τον Μάρτιο, έναντι ενός μέσου όρου 62% μεταξύ Μαρτίου 2025 και Φεβρουαρίου 2026.