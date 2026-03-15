Business Insider

Η προειδοποίηση της JPMorgan Chase για πιθανή πτώση έως και 15% στον S&P 500 επαναφέρει στο προσκήνιο έναν γνώριμο φόβο των αγορών: την αλυσιδωτή επίδραση που μπορεί να προκαλέσει μια απότομη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, ένα νέο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να ενεργοποιήσει έναν «ντόμινο» οικονομικών πιέσεων που τελικά θα πλήξει τις μετοχικές αγορές.

Η βασική ανησυχία αφορά το πώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας επηρεάζουν την πραγματική οικονομία. Όταν το πετρέλαιο γίνεται ακριβότερο, αυξάνονται τα κόστη μεταφοράς, παραγωγής και λειτουργίας για επιχειρήσεις σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας. Οι εταιρείες συχνά μετακυλίουν αυτά τα κόστη στους καταναλωτές, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερο πληθωρισμό και μειωμένη αγοραστική δύναμη.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με ένα δύσκολο δίλημμα. Από τη μία πλευρά, η άνοδος του πληθωρισμού μπορεί να απαιτεί αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Από την άλλη, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας επιβαρύνουν ήδη την οικονομική δραστηριότητα. Η διπλή αυτή πίεση μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη και να αυξήσει την πιθανότητα ύφεσης.

Η JPMorgan Chase εκτιμά ότι σε ένα σενάριο έντονης ανόδου του πετρελαίου, οι επενδυτές θα μπορούσαν να αρχίσουν να αποσύρουν κεφάλαια από πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές. Αυτό θα οδηγούσε σε αυξημένη μεταβλητότητα και πιθανές μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο δείκτης S&P 500 θα μπορούσε να δεχθεί ισχυρές πιέσεις, με πτώση που θα έφτανε ακόμη και το 15%.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ενέργεια έχει ιστορικά λειτουργήσει ως «σπινθήρας» για μεγαλύτερες οικονομικές αναταράξεις. Σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης ή περιορισμένης προσφοράς πετρελαίου, οι αγορές συχνά αντιδρούν έντονα, καθώς η ενέργεια αποτελεί βασικό παράγοντα κόστους για σχεδόν κάθε κλάδο της οικονομίας.

Παρά τις προειδοποιήσεις, ορισμένοι επενδυτές υποστηρίζουν ότι η σημερινή οικονομία είναι πιο ανθεκτική σε ενεργειακά σοκ σε σχέση με το παρελθόν, λόγω της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και της αυξημένης ενεργειακής αποδοτικότητας. Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι αν οι τιμές του πετρελαίου κινηθούν απότομα προς τα πάνω και παραμείνουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι πιέσεις στις αγορές θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο έντονες από ό,τι εκτιμάται σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, η προειδοποίηση της τράπεζας υπενθυμίζει ότι η αγορά ενέργειας παραμένει ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για τη σταθερότητα των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών.