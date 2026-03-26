ΗΠΑ: Σταθερή εικόνα στην αγορά εργασίας - Πώς επηρεάζεται η Fed από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή;

Οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν ελαφρώς την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή και πιθανώς δίνει στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) το περιθώριο να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, παρακολουθώντας παράλληλα τους κινδύνους πληθωρισμού που απορρέουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

O αριθμός των ατόμων που λάμβαναν επιδόματα ανεργίας στα μέσα Μαρτίου ήταν ο χαμηλότερος των τελευταίων σχεδόν δύο ετών. Ωστόσο, μέρος της μείωσης οφείλεται πιθανώς στο γεγονός ότι οι άνθρωποι εξάντλησαν το δικαίωμά τους για ενίσχυση, το οποίο περιορίζεται σε 26 εβδομάδες στις περισσότερες πολιτείες.

Η αγορά εργασίας παραμένει σε αυτό που οι οικονομολόγοι περιγράφουν ως κατάσταση «χαμηλών προσλήψεων και απολύσεων». Παρά τη σχετική ηρεμία, οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι η αγορά εργασίας θα δεχόταν πλήγμα από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει ραγδαία άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

«Χρειάζεται χρόνος για να συνειδητοποιήσουν οι εταιρείες τι σημαίνει ένα τέτοιο σοκ για την οικονομία και στη συνέχεια να αποκτήσουν την απαραίτητη πεποίθηση για να αρχίσουν να απολύουν εργαζομένους», δήλωσε ο Καρλ Βάινμπεργκ, επικεφαλής οικονομολόγος της High Frequency Economics. «Τα πράγματα θα επιδεινωθούν, είμαστε σίγουροι. Ωστόσο, δεν έχουν αρχίσει να επιδεινώνονται ακόμα.»

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικές επιδοτήσεις ανεργίας αυξήθηκαν κατά 5.000, φτάνοντας τις 210.000 (εποχικά προσαρμοσμένες) για την εβδομάδα που έληξε στις 21 Μαρτίου. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει 210.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα. Οι αιτήσεις έχουν παραμείνει σε ένα εύρος 201.000-230.000 φέτος, εν μέσω χαμηλών απολύσεων.

Οι οικονομολόγοι ανέφεραν ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα που προκαλείται από τους επιθετικούς δασμούς εισαγωγών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει υπονομεύσει τη ζήτηση για εργαζομένους, με τις μισθοδοσίες στον ιδιωτικό μη αγροτικό τομέα να ανέρχονται κατά μέσο όρο σε μόλις 18.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών έως τον Φεβρουάριο. Η μειωμένη προσφορά εργασίας λόγω των αυστηρών μέτρων της κυβέρνησης Τραμπ κατά της μετανάστευσης επίσης επιβαρύνει την αύξηση της απασχόλησης, ανέφεραν.

Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει αυτό που ο πρόεδρος της Fed, Τζέρομ Πάουελ, χαρακτήρισε αυτό το μήνα ως «ισορροπία μηδενικής αύξησης της απασχόλησης», η οποία «δημιουργεί την αίσθηση κινδύνου πτώσης». Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει ανησυχίες για έξαρση του πληθωρισμού. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 30% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό ανεργίας κατά ένα δέκατο του ποσοστού και να μειώσει τις θέσεις εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα κατά περίπου 10.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα σε καθαρή βάση έως το τέλος του έτους.