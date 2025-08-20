Τα τελευταία στοιχεία της κυβέρνησης για τον κατασκευαστικό κλάδο δείχνουν ότι οι νέες κατασκευές αυξήθηκαν τον Ιούλιο, όμως ίδια έκθεση αναφέρει ότι οι ολοκληρωμένες κατασκευές μειώθηκαν σε σχέση με πέρυσι και οι άδειες κατασκευής μειώθηκαν.

Σε ό,τι αφορά το κλίμα στον κλάδο, βρίσκεται στο 32, όχι ακριβώς ύφεση αλλά στην καλύτερη περίπτωση, στασιμότητα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για τις οικιστικές κατασκευές από το Γραφείο Απογραφών και το Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης, οι εκκινήσεις έργων τον Ιούλιο αυξήθηκαν σε εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό 1,43 εκατομμυρίων μονάδων — μια αύξηση 5,2% από τον Ιούνιο και σχεδόν 13% πάνω από το ρυθμό του προηγούμενου έτους, υποδηλώνοντας δυναμική.

Ωστόσο, οι άδειες, που αποτελούν τον καλύτερο δείκτη για τα μελλοντικά έργα, μειώθηκαν σε 1,35 εκατομμύρια, κατά 2,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 5,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Οι ολοκληρώσεις ανήλθαν σε 1,42 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 6% σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά μειωμένες κατά περισσότερο από 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η έρευνα εμπιστοσύνης είναι ακόμη πιο αυστηρή. Ο δείκτης εμπιστοσύνης των κατασκευαστών της Εθνικής Ένωσης Οικοδόμων Κατοικιών (NAHB)/Wells Fargo Housing Market Index βρίσκεται στο 32 τον Αύγουστο — πολύ κάτω από το ουδέτερο όριο του 50 και για 16ο συνεχόμενο μήνα σε αρνητικό έδαφος.

Πίσω από τον αριθμό των τίτλων, τα στοιχεία ήταν εξίσου θλιβερά: οι τρέχουσες πωλήσεις βαθμολογήθηκαν με 35 στα 100, οι προσδοκίες για τους επόμενους έξι μήνες έφτασαν τα 43 και η κίνηση των αγοραστών είναι στα 22.

Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά ενός κλάδου που καταρρέει, αλλά ούτε και αισιοδοξία. Είναι η μηχανική μιας αμήχανης αδιέξοδης κατάστασης.

Η αγορά μοιάζει με τον ορισμό της ζώνης του λυκόφωτος — δεν είναι ούτε άνθηση, ούτε ύφεση, απλώς αιωρείται σε μια πολύ αμήχανη μεσαία κατάσταση.