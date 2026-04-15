Ιαπωνία: «Έμφραγμα» στην παραγωγή λόγω έλλειψης νάφθας - Σε απόγνωση οι επιχειρήσεις

Σοβαρούς τριγμούς στην ιαπωνική βιομηχανία προκαλεί η οξεία έλλειψη νάφθας, με δεκάδες επιχειρήσεις-κολοσσούς να αναστέλλουν την παραγωγή τους, παρά τις επίμονες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για επάρκεια αποθεμάτων.

Η κατάσταση αναδεικνύει ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα στην επίσημη γραμμή του Τόκιο και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές στο πεδίο.

Διακοπές στην παραγωγή και αυξήσεις τιμών

Περισσότερες από δώδεκα μεγάλες εταιρείες, ανάμεσά τους οι Toto και Asahi Kasei, ανακοίνωσαν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ή προχώρησαν σε αυξήσεις τιμών, με το πρόβλημα να εντοπίζεται στην προμήθεια υλικών όπως οι κόλλες και τα διαλυτικά (thinner), που αποτελούν παράγωγα της νάφθας.

Η κρίση έχει ήδη χτυπήσει την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς η Toto ανέστειλε τις παραγγελίες για προκατασκευασμένα μπάνια, ενώ ανταγωνιστές όπως οι «Lixil» και «Panasonic» προειδοποιούν για καθυστερήσεις.

Στο μεταξύ έρευνα της Ένωσης Εργοληπτών Ελαιοχρωματισμού έδειξε ότι μόλις το 2,7% των εταιρειών μπορεί να προμηθευτεί διαλυτικά κανονικά και οι επιπτώσεις αναμένεται να φτάσουν σύντομα σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από πλαστικά παιχνίδια μέχρι οικοδομικά υλικά.

Πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, η Ιαπωνία εισήγαγε το 40% της νάφθας από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Αν και η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι τα αποθέματα επαρκούν για τέσσερις μήνες και αναζητά εναλλακτικές πηγές, η αγορά φαίνεται να έχει «παγώσει».

Ο υπουργός Βιομηχανίας, Ριόσεϊ Ακαζάβα, παραδέχθηκε την ύπαρξη «εμπλοκής» στη μέση της αλυσίδας εφοδιασμού, με τους χονδρεμπόρους να μειώνουν στο μισό τις παραδόσεις φοβούμενοι πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων τον Μάιο.

Πολιτικό ρίσκο και ο φόβος του πανικού

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι αρνείται πεισματικά να ζητήσει μέτρα εξοικονόμησης από τους πολίτες –σε αντίθεση με τη Νότια Κορέα και την Ταϊλάνδη– φοβούμενη την επιβράδυνση της οικονομίας, ενώ κυβερνητικά στελέχη αποκαλύπτουν πως πίσω από την αισιοδοξία κρύβεται ο τρόμος για έναν γενικευμένο πανικό, ανάλογο με την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του '70.

Ωστόσο, οι αγορές δεν συμμερίζονται την κυβερνητική ψυχραιμία.

Οι μετοχές των εταιρειών που εξαρτώνται από τη νάφθα καταγράφουν χαμηλότερες επιδόσεις από τον δείκτη Nikkei, με τους αναλυτές να χαρακτηρίζουν την αποσπασματική στήριξη της κυβέρνησης ως ένα «κυνήγι μαγισσών» που αδυνατεί να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος.