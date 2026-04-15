Η Aegon θα πουλήσει τη μονάδα της στη Βρετανία στην Standard Life έναντι 2 δισ. λιρών

Η Aegon Ltd ανακοίνωσε σήμερα ότι θα πουλήσει την Aegon UK στην Standard Life έναντι συνολικού τιμήματος 2 δισεκατομμυρίων λιρών, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της στρατηγικής αναθεώρησης των δραστηριοτήτων της στη Βρετανία.

Το τίμημα αποτελείται από συμμετοχή 15,3% στην Standard Life, που αντιστοιχεί σε 181,1 εκατ. μετοχές, και 0,75 δισ. λίρες σε μετρητά. Τυχόν μερίσματα που θα ληφθούν από την Aegon UK μεταξύ της υπογραφής και της ολοκλήρωσης της συμφωνίας θα αφαιρεθούν από το ποσό των μετρητών.

Σύμφωνα με το investing, το συνολικό αντάλλαγμα αντιστοιχεί σε 14,2 φορές τα λειτουργικά αποτελέσματα μετά φόρων της Aegon UK για το 2025 και 1,9 φορές τα ίδια κεφάλαια των μετόχων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ του 2025.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση των συνήθων όρων και των κανονιστικών εγκρίσεων. Η Aegon θα εισέλθει σε περίοδο δέσμευσης για τις μετοχές που θα λάβει, η οποία θα διαρκέσει έως 18 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή έως την ολοκλήρωση της μεταφοράς της Aegon στις ΗΠΑ, όποιο συμβεί νωρίτερα.

«Συνολικά, πιστεύουμε ότι η συναλλαγή θα επιταχύνει τη μετάβαση της Standard Life σε κέρδη χαμηλού κεφαλαίου, δημιουργώντας παράλληλα περαιτέρω ευκαιρίες διαρθρωτικής ανάπτυξης για τις συντάξεις DC και παρέχοντας πρόσθετη βάση στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφεραν αναλυτές της RBC.

Οι δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Aegon στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνουν μέρος του παγκόσμιου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και θα λειτουργούν ως εταίρος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για τη συνδυασμένη επιχείρηση.

Μετά τη συναλλαγή, ο ρυθμός λειτουργικών αποτελεσμάτων του ομίλου Aegon αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 5% ετησίως μεταξύ 2025 και 2027, από pro forma 1,3 δισ. ευρώ το 2025 σε 1,5 δισ. ευρώ.

Η δημιουργία λειτουργικού κεφαλαίου μετά τη χρηματοδότηση και τα λειτουργικά έξοδα αναμένεται να αυξηθεί κατά 0%–5% ετησίως την ίδια περίοδο, από pro forma 0,7 δισ. ευρώ σε 0,75 δισ. ευρώ για το 2025.

Σε pro forma βάση 2025, πριν από οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες απομόχλευσης ή επαναγοράς μετοχών, η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση 5 ποσοστιαίων μονάδων στον δείκτη φερεγγυότητας του ομίλου.

Η συμφωνία αναμένεται επίσης να έχει θετική επίδραση 1,1 δισ. ευρώ στα ίδια κεφάλαια των μετόχων του ομίλου και αρνητική επίδραση 0,1 δισ. ευρώ στα ίδια κεφάλαια αποτίμησης του ομίλου.