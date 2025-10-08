Goldman Sachs: Η απάντηση στο ερώτημα για το αν οι μετοχές τεχνολογίας είναι «φούσκα»

Η Goldman Sachs δεν θέλει οι επενδυτές να ανησυχούν για μια «φούσκα» στην χρηματιστηριακή αγορά, προς το παρόν.

Οι αγορές φαίνονται έτοιμες να ανακάμψουν από την πτώση της Τρίτης, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανησυχίες σχετικά με τις μεγάλες δαπάνες για Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη, μια ανησυχία που επαναλήφθηκε και στις πρώτες ώρες της έκθεσης της Τράπεζας της Αγγλίας.

Αλλά μήπως δημιουργείται φούσκα;

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Goldman Sachs εξετάζουν αυτό το θέμα και υποστηρίζουν ότι η ανοδική πορεία των μετοχών και η άνοδος των κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας δεν είναι έτοιμες να φτάσουν στο τέλος τους.

«Η ιστορία δείχνει ότι οι φούσκες συχνά προκαλούνται από τον ενθουσιασμό που δημιουργείται γύρω από μια μετασχηματιστική τεχνολογία, προσελκύοντας επενδυτές, κεφάλαια και νέους συμμετέχοντες. Συνήθως, οι φούσκες χαρακτηρίζονται από ραγδαία αύξηση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, ακραίες αποτιμήσεις και σημαντικούς συστημικούς κινδύνους που οφείλονται στην αυξημένη μόχλευση», ανέφερε σε σημείωμα προς τους πελάτες την Τετάρτη η ομάδα υπό την ηγεσία του Πίτερ Οπενχάιμερ, επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού της τράπεζας.

Αναγνωρίζουν στοιχεία της συμπεριφοράς των επενδυτών που έχουν ομοιότητες με προηγούμενες «φούσκες», όπως η αύξηση των αποτιμήσεων, η υψηλή συγκέντρωση της αγοράς και η εμφάνιση της λεγόμενης χρηματοδότησης προμηθευτών.

Ο Oppenheimer και η ομάδα του βλέπουν τρεις μεγάλες διαφορές μεταξύ των φουσκών του παρελθόντος και αυτού που βλέπουν οι επενδυτές σήμερα. Αρχικά, αναφέρονται στις ανησυχίες για την αύξηση των τιμών, αλλά λένε ότι αυτό από μόνο του δεν θα οδηγήσει σε «φούσκα».

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Goldman υποστηρίζουν επίσης ότι δεν αφορά μόνο τον τομέα της τεχνολογίας - οι περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές διαπραγματεύονται σε υψηλές αποτιμήσεις σε ιστορική βάση, καθώς και σε ό,τι αφορά την πίστωση.

Έτσι, αντί για μια μια φούσκα στην τεχνολογία, οι επενδυτές εξετάζουν τις συνέπειες των χαμηλών επιτοκίων, των υψηλών παγκόσμιων αποταμιεύσεων και ενός «εκτεταμένου οικονομικού κύκλου που έχει ωθήσει προς τα πάνω την αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων κινδύνου». Εάν η εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη εξασθενήσει, οι αγορές θα μπορούσαν να διορθωθούν, αλλά η έκρηξη μιας «φούσκας» στην τεχνολογία δεν θα ήταν ο μόνος παράγοντας, αναφέρουν.