Γιατί πανηγυρίζουν οι αγορές με νέα υψηλά και ιστορικά ράλι

Και ξαφνικά νέα ιστορικά υψηλά. Το κλίμα συνεχίζει να είναι πανηγυρικό στις αγορές, με τον S&P 500 να ξεπερνά… άνετα τον πήχη των 7.000 μονάδων και να σκαρφαλώνει στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών στις συναλλαγές της Τετάρτης. Από κοντά και ο τεχνολογικός Nasdaq, ο οποίος τρέχει ένα σερί 11 ανοδικών συνεδριάσεων με συνολικά κέρδη 15,42%, που είναι το πιο εντυπωσιακό ράλι τέτοιας διάρκειας στα χρονικά.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης φόβου VIX υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 26 Φεβρουαρίου, ενώ ακόμα και στα μέρη μας ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών «έσβησε» τις απώλειες του πολέμου.

Η τελευταία φορά που ο δείκτης των τεχνολογικών «κολοσσών» κατέγραψε τέτοιας διάρκειας ανοδικό σερί ήταν τον Νοέμβριο του 2021. Ήταν μία εποχή κατά την οποία υπήρχε μεγάλη διάθεση για ρίσκο και κερδοσκοπικά trades, η αμερικανική οικονομία έβγαινε από την πανδημία με πολύ ισχυρή ανάπτυξη και η Fed εφάρμοζε ιδιαίτερα χαλαρή νομισματική πολιτική.

Τι προκαλεί σήμερα τον ενθουσιασμό; Οι επενδυτές πανηγυρίζουν, κατά κάποιο τρόπο, το τέλος του πολέμου πριν αυτό συμβεί. Το θέμα είναι αν προεξοφλούν πολύ πρόωρα ένα τέλος που κανείς δεν μπορεί να προδικάσει. Διότι μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Το καλό νέο είναι ότι γίνονται διαβουλεύσεις για νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης καθώς και μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ παράλληλα αναζητείται λύση και για τα Στενά του Ορμούζ.

Από τη μία, λοιπόν, είναι σαφές ότι ο βασικός καταλύτης για την τάση των επόμενων εβδομάδων είναι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε χθες έως και κάτω από τα 94 δολάρια και θα υποχωρήσει περαιτέρω αν όντως ΗΠΑ και Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία για τα Στενά.

Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές γνωρίζουν πολύ καλά – μετά τις αναρίθμητες αναλύσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου – ότι μία νέα μεγάλη άνοδος του πετρελαίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση. Γνωρίζουν επίσης πολύ καλά ότι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε μία νύχτα.

Από την άλλη, οι επενδυτές αισιοδοξούν ότι η μεγαλύτερη διατάραξη της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου στα χρονικά δεν θα κρατήσει επί μακρόν και ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν πως για να δούμε νέα μεγάλη διόρθωση στις παγκόσμιες μετοχές θα πρέπει οι τιμές του Brent να καταγράψουν νέα υψηλά.

Τι από όλα ισχύει και πως θα κινηθούν οι τιμές του «μαύρου χρυσού»; Σύμφωνα με την Societe Generale, ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα μπορούσε να επιταχύνει την εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, εξανεμίζοντας έτσι κάθε ελπίδα εξομάλυνσης των συνθηκών γύρω στα μέσα Μαΐου.

Και αυτό γιατί τα αποθέματα αργού έχουν ήδη μειωθεί κατά περίπου 190 εκατ. βαρέλια σε διάστημα έξι εβδομάδων και διαμορφώνονται λίγο κάτω από τα 8 δισ. βαρέλια. Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα επιταχύνει την «αποστράγγιση», αφαιρώντας επιπλέον 1,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Αποτέλεσμα θα είναι να διευρύνεται το κενό μεταξύ ζήτησης και προσφοράς στα 7,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο και στα 6,1 εκατ. βαρέλια τον Μάιο.

Και μόνο το ψυχολογικό πρόβλημα που δημιουργείται είναι πολύ σημαντικό αφού πριν τον πόλεμο η αγορά λειτουργούσε σε πολύ ικανοποιητικές συνθήκες με την ΙΕΑ να προβλέπει ότι η προσφορά θα υπερκάλυπτε τη ζήτηση κατά 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026, που είναι πλεόνασμα-ρεκόρ.

Ο S&P 500 έφτασε στο χαμηλότερο σημείο της κρίσης περίπου πέντε ημέρες πριν το αποκορύφωμα των τιμών του πετρελαίου, που σημαίνει ότι οι επενδυτές διάβασαν σωστά. Όμως η μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων συνεπάγεται ότι η αγορά ενέργειας διαθέτει μικρότερο «μαξιλάρι» για να απορροφήσει πιθανούς κραδασμούς.

Αν, για παράδειγμα, δούμε να κλιμακώνεται ξανά η ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου θα είναι ενδεχομένως πολύ πιο ευαίσθητες σε κάθε αναταραχή και αυτό θα φτάνει μέχρι τις αντλίες των πρατηρίων με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Έχοντας δει τις μεγάλες αυξήσεις στη βενζίνη γίνεται αντιληπτό ότι οι καταναλωτές και η ευρύτερη οικονομία θα επιβαρυνθούν πολύ περισσότερο σε μία νέα κρίση.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι με το κλίμα ανησυχίας στον κόσμο της ναυτιλίας να κυριαρχεί εξαιτίας των Στενών του Ορμούζ, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να μην ξεχνούν ότι διανύουμε μία εποχή συνεχώς αναταράξεων και ανατροπών.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι σε λίγες εβδομάδες είναι προγραμματισμένη η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ και ότι σχεδόν το 98% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου κατευθύνονται προς την Κίνα. Επομένως, οι εξελίξεις των επόμενων ημερών που θα κρίνουν την επόμενη ημέρα για τα Στενά του Ορμούζ θα έχουν και σημαντικό αντίκτυπο στην εύθραυστη σχέση της Ουάσιγκτον με το Πεκίνο. Και κάπως θα διαμορφωθεί το νέο σκηνικό για την παγκόσμια οικονομία…