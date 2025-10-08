Την ώρα που το ράλι του χρυσού συνεχίζεται ακάθεκτο και καθώς οι παγκόσμιες μετοχές παραμένουν κοντά στα ιστορικά υψηλά τους, μια μερίδα των επενδυτών «ρίχνει» το ενδιαφέρον της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις επόμενες κινήσεις για τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης.

Τα πονταρίσματα (wagers) που συνέλεξε το Bloomberg, δείχνουν πως οι αγορές αναμένουν μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ έως και τρεις φορές -κατά 25 μονάδες βάσης- έως τον Ιούνιο του 2026.

Σημειώνεται πως η πλειοψηφία των επενδυτών «δίνει» 83% πιθανότητες για διατήρηση των επιτοκίων της ΕΚΤ στα τρέχοντα επίπεδα -του 2%- μέχρι τον Ιούνιο του επόμενους έτους.

Το Bloomberg ανέφερε ακόμα πως εφόσον το «ακραίο» σενάριο των wagers επιβεβαιωθεί, αυτό θα σήμαινε απόδοση άνω των 30 φορών από την αρχική τοποθέτηση, αν και οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μικρότερες από 1%.

Τα παραπάνω έρχονται εν μέσω των ενισχυμένων προσδοκιών στις αγορές για το ότι οι ισχυρότερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου θα χαλαρώσουν τη νομισματική πολιτική τους το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η τάση ενισχύεται και από το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, που αφήνει στα... τυφλά τα μακροοικονομικά στοιχεία που αξιολογεί η κεντρική τράπεζα (Fed) για την αξιολόγηση της νομισματικής της πολιτικής.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα wagers των επενδυτών προηγουμένως πόνταραν σε μειώσεις έως και 50 μονάδες βάσεων από την ΕΚΤ μέχρι το πρώτο μισό του 2026, ενδεικτικό του πόσο «πληρώνεται» αυτή η επιθετική στάση για τις επόμενες κινήσεις της ευρωτράπεζας.

Υπενθυμίζεται πως η ευρωτράπεζα αντιμετωπίζει ερωτήματα για το εάν και κατά πόσο θα προχωρήσει σε μείωση του κόστους δανεισμού για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Ευρωζώνης εντός του 2025, με το πρώτο «τεστ» να είναι η απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΤ στις 29 Οκτωβρίου.

Η ΕΚΤ διατήρησε το βασικό επιτόκιο καταθέσεων αμετάβλητο στο 2% τον περασμένο μήνα, όπως αναμενόταν, και διατήρησε μια αισιόδοξη άποψη για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, μετριάζοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο γενικός πληθωρισμός της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 2,2% για τον Σεπτέμβριο, πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ευρωτράπεζα για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.