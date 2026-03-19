Γιατί ο Πάουελ παραμένει «γεράκι»

Σε μια απόφαση ευρέως αναμενόμενη, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς -FOMC- ανακοίνωσε μετά τη διήμερη συνεδρίασή της ότι το βασικό της επιτόκιο παραμένει στο εύρος 3,50% - 3,75% αφήνοντας αμετάβλητα τα επιτόκια και επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις αγοράς και επενδυτών. (σ.σ:Μόνο ο Στίβεν Μίραν ψήφισε κατά της απόφασης διατήρησης των επιτοκίων στο τρέχον εύρος και υπέρ της μείωσής τους).

Στις προβλέψεις για τη φετινή χρονιά οι αξιωματούχοι της Fed προβλέπουν υψηλότερο πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, σταθερή ανεργία και μία μόλις μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, χωρίς να υπάρχει ένδειξη για το πότε θα γίνει αυτή η κίνηση.

Η Fed εξακολουθεί να μην ευθυγραμμίζεται με το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μείωση του κόστους δανεισμού και αν και σαφώς ο Πάουελ εμφανίστηκε ψύχραιμος για το σοκ των πετρελαϊκών τιμών, εντούτοις η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ θέτει προς το παρόν την παρακολούθηση του πληθωρισμού ως πρώτη προτεραιότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ό,τι αφορά την πορεία των επιτοκίων, ο Πάουελ σημείωσε ότι «η πρόβλεψη για τα επιτόκια εξαρτάται από τις επιδόσεις της οικονομίας, οπότε αν δεν δούμε αυτή την πρόοδο, τότε δεν θα δούμε μείωση των επιτοκίων».

Επανέλαβε επίσης ότι η νομισματική πολιτική δεν ακολουθεί μια προκαθορισμένη πορεία αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται σε κάθε συνάντηση ξεχωριστά, ενώ υπενθύμισε για άλλη μια φορά ότι η Fed έχει θέσει δύο στόχους για τη νομισματική πολιτική: Μέγιστη απασχόληση και σταθερές τιμές.

Βάση των στόχων αυτών λοιπόν η Fed πρέπει να εξισορροπήσει ό,τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας καθώς και τους κινδύνους για τον πληθωρισμό. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε χθες ο Πάουελ: «Εξισορροπούμε αυτούς τους δύο στόχους σε μια κατάσταση όπου οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας είναι καθοδικοί, κάτι που θα απαιτούσε χαμηλότερα επιτόκια, και οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι ανοδικοί, κάτι που θα απαιτούσε υψηλότερα επιτόκια ή και μη μείωση ούτως ή άλλως».

Με τη φράση αυτή ο Τζέρομ Πάουελ όπλισε τα χέρια των πωλητών στη Wall Street, με τη μητέρα των αγορών να σημειώνει πτώση έως το μέσο κινητό όρο των 200 ημερών, πέριξ των 6630 μονάδων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Fed, ο δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών θα αντικατοπτρίζει πληθωρισμό 2,7%, όχι πολύ χαμηλότερα από το τρέχον επίπεδό του, αλλά ψηλότερα από το 2,4% που είχε προβλεφθεί τον Δεκέμβριο, πιθανώς ως συνέπεια της εκτίναξης των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου μετά την έναρξη των επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ωστόσο, ο πληθωρισμός σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Fed θα διαμορφωθεί στο 2,2% έως το τέλος του 2027, κοντά στον στόχο της κεντρικής τράπεζας για 2%.

Αν και «οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την αμερικανική οικονομία είναι αβέβαιες» σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξέδωσε μετά το πέρας της συνεδρίασης η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, εντούτοις οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να αναμένουν μια μείωση επιτοκίων φέτος, γεγονός που υποδηλώνει ότι εκτιμούν τις πληθωριστικές πιέσεις βραχυπρόθεσμες.

Επίσης, προβλέπεται ακόμα μία μείωση των επιτοκίων το 2027, αν και ο ακριβής χρόνος μένει ασαφής. Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι οι αξιωματούχοι συζήτησαν την πιθανότητα η επόμενη κίνησή της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ να είναι μία αύξηση, αλλά όπως ανέφερε ο Πάουελ η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν το βλέπει αυτό ως το βασικό σενάριο. Παρά ταύτα ο Πάουελ πρόσθεσε ότι «δεν αποσύρεται τίποτα από το τραπέζι».

Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της οικονομίας αναβαθμίστηκε επίσης ελαφρά στο 2,4% για το 2026 σε σχέση με 2,3% τον Δεκέμβριο, ενώ η πρόβλεψη για το ποσοστό ανεργίας παραμένει αμετάβλητη στο 4,4%.

Συγκεκριμένα για την αγορά εργασίας η Fed επανέλαβε ότι «η αύξηση των θέσεων εργασίας παρέμεινε χαμηλή» και ότι το ποσοστό ανεργίας «έχει αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους μήνες», σημειώνοντας παράλληλα ότι οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα «επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό» και ο πληθωρισμός «παραμένει κάπως υψηλός».

Οι εκτιμήσεις αυτές της Fed έρχονται σε «κόντρα» με τις εκτιμήσεις αρκετών αναλυτών όπως εκείνων της UBS που επισημαίνουν ότι «η ευάλωτη αγορά εργασίας αντιμετωπίζει περισσότερους κινδύνους καθοδικής πορείας, ενώ την ίδια στιγμή οι τιμές της ενέργειας μπορεί να υποδηλώνουν υψηλότερο πληθωρισμό στο μέλλον.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνολικά κατεγράφη απώλεια 92.000 θέσεων εργασίας για τον Φεβρουάριο, ενώ υπήρξαν και απότομες αναθεωρήσεις προς τα κάτω στις εκθέσεις για την απασχόληση του Ιανουαρίου και του Δεκεμβρίου.

Οι οικονομικές προβλέψεις περιπλέκονται περαιτέρω μετά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε πολλούς από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να τους αντικαταστήσει με έναν προσωρινό παγκόσμιο δασμό 10%, τον οποίο μάλιστα απείλησε να αυξήσει στο 15%, χωρίς να το έχει πράξει μέχρι στιγμής.

Όσον αφορά τώρα το ράλι των τιμών του πετρελαίου ο Πρόεδρος της Fed επισήμανε ότι το καθαρό αποτέλεσμα του πετρελαϊκού σοκ θα είναι μια ήπια καθοδική πίεση στις δαπάνες και την απασχόληση και ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Όμως δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, οι τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα καθώς και στις δαπάνες θα αντισταθμιστεί σε κάποιο βαθμό από το γεγονός ότι οι πετρελαϊκές αμερικανικές εταιρείες θα είναι πιο κερδοφόρες και μπορεί να κάνουν περισσότερες γεωτρήσεις.

Ως εκ τούτου, ο Πάουελ υπογράμμισε δεν θα χρησιμοποιούσε τον όρο στασιμοπληθωρισμός για να περιγράψει την οικονομία των ΗΠΑ, καθώς αυτός ήταν ένας όρος της δεκαετίας του 1970, σε μια εποχή που η ανεργία ήταν διψήφια και ο πληθωρισμός πολύ υψηλός.

Πιθανότατα σήμερα οι προτάσεις από τις ρυθμιστικές αρχές

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Fed δεν έκανε εκτενείς νέες δηλώσεις για τη χαλάρωση των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, αλλά το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω των νέων προτάσεων που αναμένονται άμεσα από τις ρυθμιστικές αρχές εντός της εβδομάδας και πιθανότατα σήμερα Πέμπτη.

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ λοιπόν αναμένεται να ανακοινώσουν τα αναθεωρημένα προσχέδια σχετικά με τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις μεγάλες τράπεζες, σε αντίθεση με τις αρχικές προτάσεις του 2023 που προέβλεπαν διψήφιες αυξήσεις.

Ο Πάουελ έχει επισημάνει σε πρόσφατες τοποθετήσεις του ότι η χαλάρωση ορισμένων κανόνων, όπως ο συμπληρωματικός δείκτης μόχλευσης-SLR- θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία της αγοράς των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Σημειωτέον ότι μετά τη δημοσιοποίηση των νέων προτάσεων, θα υπάρξει περίοδος 90 ημερών για σχόλια από τον κλάδο, ενώ η οριστικοποίηση των κανόνων μπορεί να καθυστερήσει έως τις αρχές του 2027.

