GE Aerospace: Καθ΄ οδόν για το ανώτατο όριο της κερδοφορίας για το 2026 παρά τους κλυδωνισμούς από το πετρέλαιο

Σε τροχιά επίτευξης του ανώτατου ορίου των στόχων κερδοφορίας για το 2026 βρίσκεται η GE Aerospace, σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις της εταιρείας.

Παρά το γεγονός ότι ο αεροναυπηγικός κολοσσός εκπέμπει σήματα επιφυλακής για το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις γεωπολιτικές εντάσεις, η ισχυρή ζήτηση για υπηρεσίες συντήρησης και η βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας ενισχύουν τα οικονομικά της μεγέθη.

Στρατηγική αναθεώρηση και προκλήσεις

Η εταιρεία διατήρησε το εύρος των εκτιμήσεών της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) μεταξύ 7,10 και 7,40 δολαρίων, σημειώνοντας ωστόσο ότι πλέον κινείται προς το ανώτερο επίπεδο αυτής της πρόβλεψης.

Η αισιοδοξία αυτή εδράζεται στο δυναμικό ξεκίνημα του έτους, παρά το γεγονός ότι το οικονομικό επιτελείο της GE Aerospace συνυπολογίζει στις εκτιμήσεις του τη διατήρηση των τιμών του Brent σε υψηλά επίπεδα έως το τρίτο τρίμηνο, καθώς και τους περιορισμούς στη διαθεσιμότητα καυσίμων.

«Δεδομένου του δυναμικού γεωπολιτικού τοπίου, διατηρούμε το guidance για το σύνολο του έτους, τείνοντας προς το υψηλό άκρο του εύρους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Larry Culp.

Η «χρυσή» ευκαιρία των παλαιών στόλων

Ενώ οι κατασκευαστές αεροσκαφών, όπως η Boeing και η Airbus, προσπαθούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση, η καθυστέρηση στις παραδόσεις νέων τζετ αναγκάζει τις αεροπορικές εταιρείες να διατηρούν σε λειτουργία παλαιότερα αεροσκάφη. Η συγκυρία αυτή ευνοεί άμεσα την GE Aerospace, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της κερδοφορίας της προέρχεται από μακροχρόνια συμβόλαια συντήρησης και παροχής υπηρεσιών (aftermarket) και όχι αποκλειστικά από την πώληση νέων κινητήρων.

Το «αγκάθι» του ενεργειακού κόστους

Ωστόσο, το τοπίο δεν είναι ανέφελο. Η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει «σοκ» στην αγορά καυσίμων, το μεγαλύτερο μετά την πανδημία. Οι αερομεταφορείς, πιεζόμενοι από το κόστος, προχωρούν σε περικοπές δρομολογίων και χωρητικότητας, γεγονός που ενδέχεται μεσοπρόθεσμα να περιορίσει τις δαπάνες για συντήρηση κινητήρων.

Οικονομικά μεγέθη τριμήνου

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου (λήξη 31 Μαρτίου) επιβεβαιώνουν την ανοδική τροχιά: