Γαλλιά: Πάνω από τις εκτιμήσεις η ανάπτυξη για το πρώτο τρίμηνο του 2026 - Οι επιπτώσεις του πολέμου

Η οικονομία της Γαλλίας σημείωσε ελαφρώς ταχύτερη ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο, καθώς ορισμένες επιχειρήσεις έσπευσαν να υποβάλουν παραγγελίες εν όψει των αναμενόμενων αυξήσεων των τιμών μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η κεντρική τράπεζα στη μηνιαία της πρόβλεψη.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Eυρωζώνης πιθανότατα σημείωσε αύξηση 0,3%, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, όταν είχε αναπτυχθεί κατά 0,2%, ανέφερε η Τράπεζα της Γαλλίας τη Δευτέρα.

Η πρόβλεψη υποστηρίζει την άποψη της κεντρικής τράπεζας ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 0,9% φέτος «παρά όλες τις αβεβαιότητες που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο διοικητής Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, σύμφωνα με το Reuters.

Βασιζόμενη στη μηνιαία έρευνα για το επιχειρηματικό κλίμα σε 8.500 εταιρείες, η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι η δραστηριότητα διατηρήθηκε τον Μάρτιο σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και των κατασκευών, με την παραγωγή των εργοστασίων να ξεπερνά τις επιχειρηματικές προσδοκίες του προηγούμενου μήνα.

Ο μεταποιητικός τομέας ενισχύθηκε από την ισχυρή δυναμική στην αεροναυπηγική, την πυρηνική ενέργεια και την άμυνα, ενώ οι υπηρεσίες και η κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμειναν επίσης γενικά υποστηρικτικές.

Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει αρνητικά το κλίμα.

Οι επιχειρήσεις ήταν πιο επιφυλακτικές στην εκτίμησή τους για τον Απρίλιο, με τους δείκτες αβεβαιότητας να αυξάνονται απότομα σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά κατά τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Βιλερουά επισήμανε επίσης νέες πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, ιδίως για εταιρείες που εξαρτώνται από προϊόντα με βάση το πετρέλαιο, όπως πλαστικά και διαλύτες, καθώς οι διαταραχές στις μεταφορές και το υψηλότερο κόστος ενέργειας επεκτάθηκαν σε τμήματα της βιομηχανίας.

«Περισσότερες εταιρείες δηλώνουν ότι θα αυξήσουν τις τιμές τον Απρίλιο», είπε. Ενώ περίπου το 11% των βιομηχανικών εταιρειών αύξησε τις τιμές τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα ιστορικά πρότυπα, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 23% αυτό το μήνα, σύμφωνα με την έρευνα.