Φουντώνει η μάχη για τον έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνη

Οι εξελίξεις στο μέτωπο της πιο σημαντικής ίσως τεχνολογικής εξέλιξης εδώ και δεκαετίες είναι συνεχείς και πολύ σημαντικές. Τις τελευταίες εβδομάδες έγινε σε όλους μας φανερό πως ένας σύγχρονος πόλεμος κρίνεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από το πόσο προηγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης διαθέτει κάθε κράτος.

Το σύστημα Maven Smart που διαχειρίζεται για το αμερικανικό Πεντάγωνο η Palantir (PLTR NYSE) χρησιμοποιώντας συστήματα ΤΝ της Anthropic είναι φανερό πως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις πολεμικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα εδώ και έναν μήνα στη Μέση Ανατολή, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν γνωστό πως εφαρμογές ΤΝ είχαν χρησιμοποιηθεί ευρέως στη Γάζα και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε ένα άλλο, εντελώς διαφορετικού τύπου μέτωπο, προχθές Κυριακή ανακοινώθηκε μία σημαντική συμφωνία μεταξύ της μεγάλης αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας Eli Lilly (LLY NYSE) και της, Insilico Medicin Cayman TopCo (3696 Hong Kong) μικρής ανερχόμενης εταιρείας βιοτεχνολογίας από το Hong Kong.

Όπως διαβάσαμε στον διεθνή Τύπο, η συμφωνία έχει αντικείμενο την ανάπτυξη νέων φαρμάκων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης αγγίζοντας έναν τομέα που θα μπορούσε να φέρει πραγματική επανάσταση τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, οι ετήσιες επενδύσεις μόνο για τη δημιουργία υποδομών υποστήριξης της ΤΝ ξεπερνούν πλέον το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ και συνεχίζουν να αυξάνονται με ταχύ ρυθμό σε όλον τον κόσμο.

Στα πλαίσια αυτά φαίνεται πως μέσα στη χρονιά θα δούμε και την είσοδο βασικών πρωταγωνιστών της ΤΝ στο αμερικανικό χρηματιστήριο μέσα στο 2026, με την Anthropic να έχει στόχο τον ερχόμενο Οκτώβριο, την OpenAI να θέλει να προλάβει το τέλος του χρόνου και την xAI του Ίλον Μασκ να το πετυχαίνει μάλλον μέσα στην άνοιξη αφού είναι πλέον κομμάτι της SpaceX. Μιας και αναφερθήκαμε ήδη δύο φορές στην Anthropic, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στη διαμάχη της με την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εφαρμογών της εταιρείας από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και την «τιμωρία» που της επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ, καθώς και στην προσφυγή της επιχείρησης στη δικαιοσύνη για την ανατροπή αυτής της απόφασης του προέδρου.

Ο τρόπος χρήσης των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι όμως αντικείμενο διαμάχης μόνο μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Anthropic, πρόκειται για ένα πολύ πιο ευρύ ζήτημα. Ξέρουμε ήδη πως πολλές πολιτείες των ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν δικούς τους κανόνες λειτουργίας για τις εφαρμογές ΤΝ και πως οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα δεν συμφωνούν καθόλου με αυτές τις πρωτοβουλίες.

Γνωρίζουμε, επίσης, πως ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να απαγορεύσει στις πολιτείες και οποιαδήποτε άλλη αρχή πλην της ομοσπονδιακής κυβέρνησης την επιβολή οποιουδήποτε περιορισμού νομικής ή κανονιστικής φύσεως στην λειτουργία των εφαρμογών ΤΝ.

Ουσιαστικά ο πρόεδρος και οι Big Tech εταιρείες βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος και υποστηρίζουν πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει πάση θυσία να βοηθήσει τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείας τεχνολογίας να προχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται την έρευνα και την ανάπτυξη εφαρμογών για την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως και τα απαραίτητα έργα υποδομής και υποστήριξης.

Σε αυτά τα πλαίσια, την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 24 Μαρτίου έλαβε χώρα στην αμερικανική πρωτεύουσα μία εκδήλωση που έφερε το όνομα «The Hill and Valley Forum». Αυτή η εκδήλωση, με χορηγούς επιχειρήσεις όπως η Google, η OpenAI, η Palantir, η Qualcomm, η Oracle και πολλά άλλα μεγάλα ονόματα από την Silicon Valley και άλλους επιχειρηματικούς τομείς, και συμμετοχή πλήθους επιχειρήσεων και μεγάλου αριθμού μελών του Κονγκρέσου, δεν έγινε πρώτη φορά και έχει, όπως φαίνεται από τον όνομά της έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Τον συντονισμό μεταξύ των συμφερόντων της τεχνολογικής βιομηχανίας (το Valley από το Silicon Valley) και της πολιτικής ηγεσίας (το Hill από το Capitol Hill όπου βρίσκεται η έδρα του Κονγκρέσου).

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων συναντήθηκαν με τους εκπρόσωπους της νομοθετικής εξουσίας και της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή τον πρόεδρο και πολλά μέλη της κυβέρνησης. Όπως είδαμε σε σχετικό άρθρο του Bloomberg από την 28η Μαρτίου, οι ομιλητές στις διάφορες επιμέρους εκδηλώσεις πέρασαν την ημέρα τους εκθειάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ και ιδιαίτερα το γεγονός πως έχει κάνει την επιτάχυνση της εξέλιξης στον τομέα της ΤΝ και την εξουδετέρωση των προσπαθειών των πολιτειών να επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες στον τομέα, κεντρικούς πυλώνες της οικονομικής του πολιτικής.

Πολλές από τις συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από την ανάγκη διατήρησης της αμερικανικής πρωτοπορίας απέναντι στην Κίνα και στην ανάγκη της γρήγορης και ομαλής υιοθέτησης της τεχνολογίας από την κυβέρνηση, ειδικά στον στρατιωτικό τομέα. Δύο από τους πιο σημαντικούς συνεργάτες του προέδρου στον τεχνολογικό τομέα, ο David Sacks και ο Michael Kratsios, πρόβλεψαν πως μέσα στους επόμενους μήνες το Κογκρέσο θα μπορέσει να περάσει μία υπερκομματική νομοθεσία που θα ρυθμίσει τα θέματα ΤΝ, προφανώς στη γραμμή Τραμπ και Silicon Valley.

Οι εκδηλώσεις στα πλαίσια του «Hill and Valley Forum» είχαν πάνω από 1.000 συμμετέχοντες και δεν υπήρχε ούτε μία άδεια θέση σε αυτές. Μία διαφορετική εκδήλωση που έγινε δύο μέρες μετά, πάλι στην αμερικανική πρωτεύουσα, δεν ήταν τόσο δημοφιλής. Πρόκειται για το συνέδριο του συνδικαλιστικού οργανισμού AFL – CIO, το οποίο έγινε σε ένα ξενοδοχείο της πόλης, με τη συμμετοχή ενός μικρού αριθμού εκπροσώπων των δύο νομοθετικών σωμάτων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν ήταν το μόνο θέμα του συνεδρίου αλλά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα ήταν ίσως το πιο σημαντικό. Όπως είδαμε στο ίδιο άρθρο του Bloomberg η Liz Shuler, πρόεδρος της μεγάλου αυτού οργανισμού, είπε πως το εργατικό συνέδριο δεν είχε προγραμματιστεί ως ένα αντί – πρόγραμμα απέναντι στις φιλοτεχνολογικές εκδηλώσεις που προαναφέραμε αλλά χάρηκε πολύ όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα.

Η ίδια είπε πως «έχουμε κουραστεί από την έμφαση στις τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες βασικά κυβερνούν αυτή την περίοδο την χώρα», προσθέτοντας πως «έχουμε βαρεθεί όλους αυτούς που δεν μιλάνε για την εργασία και τους εργαζόμενους». Ένας άλλος σύνεδρος είπε τα εξής: «Σηκώστε τα χέρια σας αν θέλετε Τεχνητή Νοημοσύνη που θα κάνει όλους μας οικονομικά απαρχαιωμένους και απλά θα μας αντικαταστήσει», προσθέτοντας πως «η ΤΝ είναι λιγότερο ρυθμισμένη από τα μαγαζιά που φτιάχνουν σάντουιτς στις ΗΠΑ».

Είναι φανερό πως οι εργατικές ενώσεις και σίγουρα πάρα πολλοί εργαζόμενοι ανησυχούν πάρα πολύ για το ενδεχόμενο να δουν ολόκληρους κλάδους της οικονομίας να εξαφανίζονται, μαζί με τις δουλειές τους και είναι προφανές πως θα προσπαθήσουν να πάρουν μαζί τους όσο περισσότερους εκπρόσωπους της πολιτικής τάξης και της κοινής γνώμης γίνεται.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως αυτή την στιγμή το κλίμα σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εξαιρετικά πολωμένο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του Big Tech μαζί με την κυβέρνηση Τραμπ δίνουν έμφαση στην ανάγκη να κερδίσουν οι ΗΠΑ την παγκόσμια κούρσα στον τομέα και σε όλα τα καλά και θαυμαστά θα φέρει στον κόσμο η Τεχνητή Νοημοσύνη. Από την άλλη μεριά βρίσκονται όσοι νοιώθουν πως απειλούνται από την ταχύτατη υιοθέτηση των εφαρμογών ΤΝ σε όλο και περισσότερους τομείς της οικονομίας.

Το σχίσμα, όπως το χαρακτήρισε το Bloomberg, ανάμεσα στον τρόπο που βλέπουν την Τεχνητή Νοημοσύνη οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, η κυβέρνηση, οι πολιτικοί, οι μικρότερες επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι εργατικές ενώσεις, είναι ήδη φανερό και είναι βέβαιο πως οι αντιθέσεις θα γίνουν σύντομα πιο έντονες. Τα συνέδρια και τα αντί-συνέδρια μας δίνουν μία πρώτη γεύση για το τι μπορεί να ακολουθήσει.