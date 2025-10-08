Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνουν τα αιτήματα των ΗΠΑ για το εμπόριο των δύο πλευρών ως μαξιμαλιστικά, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Bloomberg, πυροδοτώντας τα σενάρια για κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μπλοκ του Ατλαντικού.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως προ ημερών η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στην ΕΕ μια νέα πρόταση για την εφαρμογή «αμοιβαίου, δίκαιου και ισορροπημένου» εμπορίου.

Οι νέες απαιτήσεις έρχονται καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονται να διαπραγματευτούν τα επόμενα βήματα της εμπορικής συμφωνίας του καλοκαιριού, η οποία θέτει δασμό 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ αναζητούν μια ευκαιρία για να συζητήσουν τη νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνολογία, καθώς και των κανονισμών για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και το κλίμα, ανέφεραν οι πηγές. Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η διατήρηση της ρυθμιστικής αυτονομίας αποτελεί κόκκινη γραμμή, αλλά ότι θα διαβουλεύεται με τις ΗΠΑ για κάθε θέμα.

Οι συζητήσεις για τη μείωση των αμερικανικών δασμών 50% επί του χάλυβα και του αλουμινίου έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο. Η Ένωση ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι σχεδιάζει να εισαγάγει τον ίδιο συντελεστή για τις εισαγωγές ξένου χάλυβα που υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη ποσόστωση.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αντισταθεί στην προσθήκη προϊόντων όπως το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά στον κατάλογο των εισαγωγών που εξαιρούνται από τον δασμό 15%, ανέφεραν οι πηγές.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ ανησυχούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ, ταυτόχρονα, επεκτείνει τον κατάλογο των παράγωγων προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου που καλύπτονται από το ποσοστό 50% και προετοιμάζει περισσότερους πιθανούς δασμούς σε άλλους τομείς, όπως οι ιατρικές συσκευές και σχετικό τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η ανησυχία, σύμφωνα με τις πηγές, είναι ότι όλες αυτές οι κινήσεις θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν το ανώτατο όριο δασμών 15% που κατάφερε να εξασφαλίσει η ΕΕ.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ θα ζητήσουν πολιτική καθοδήγηση από τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ και τον τρόπο χειρισμού των επόμενων βημάτων στις διαπραγματεύσεις, ανέφεραν οι πηγές.