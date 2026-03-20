Μια απότομη μεταστροφή του κλίματος συντελείται στις διεθνείς αγορές, με τους τραπεζικούς κολοσσούς να προβλέπουν πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων εντός του 2026.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και ο κίνδυνος ενός νέου ενεργειακού σοκ φαίνεται πως ανατρέπουν τους σχεδιασμούς των κεντρικών τραπεζιτών, οι οποίοι μέχρι πρότινος προετοίμαζαν το έδαφος για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Παρότι οι κεντρικές τράπεζες διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια στις πρόσφατες συνεδριάσεις τους, η ρητορική τους άλλαξε άρδην και η προειδοποίηση ότι είναι «έτοιμες να δράσουν» αντικατοπτρίζει την ευπάθεια της Ευρώπης, η οποία παραμένει όμηρος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Ευρωζώνη βρίσκεται στο επίκεντρο του κινδύνου, καθώς το πληθωριστικό της πλαίσιο παραμένει «εύθραυστο».

Χαρακτηριστικά, Barclays και J.P. Morgan «βλέπουν» την πρώτη κίνηση της ΕΚΤ ήδη από τον Απρίλιο, με την J.P. Morgan να προσθέτει επιπλέον αυξήσεις τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Η Morgan Stanley και η Deutsche Bank συγκλίνουν σε δύο αυξήσεις από 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, ενώ η Goldman Sachs υιοθετεί το «δυσμενές σενάριο», προβλέποντας σωρευτική αύξηση 75 μ.β. ξεκινώντας από τις αρχές του καλοκαιριού, λόγω των ανοδικών πιέσεων στις τιμές της ενέργειας.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για την Τράπεζα της Αγγλίας.

Με τον πληθωρισμό να απειλεί να εκτιναχθεί στο 3,5% —σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2%— η J.P. Morgan αναμένει αυξήσεις τον Απρίλιο και τον Ιούλιο, ενώ οίκοι όπως Citigroup και Morgan Stanley τηρούν στάση αναμονής, έχουν ήδη αποσύρει τις προηγούμενες προβλέψεις τους για μειώσεις επιτοκίων φέτος, εκτιμώντας ότι η BoE θα παραμείνει σε καθεστώς «παρατεταμένης αναμονής» (prolonged hold) αν δεν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση στο μέτωπο του Ιράν.

Τα στοιχεία της LSEG δείχνουν επίσης ότι οι αγορές χρήματος έχουν ήδη αρχίσει να τιμολογούν το νέο περιβάλλον.

Οι traders στοιχηματίζουν πλέον σε συνολικές αυξήσεις ύψους 72-78 μονάδων βάσης για το 2026 και για τις δύο τράπεζες, επιβεβαιώνοντας ότι η περίοδος των φθηνών επιτοκίων φαντάζει πλέον μακρινή.

«Όλα εξαρτώνται από μεταβλητές που είναι ακόμη άγνωστες», σημειώνει η Citigroup, υπογραμμίζοντας ότι η παγκόσμια οικονομία βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί, με την ενέργεια να αποτελεί τον αστάθμητο παράγοντα που θα κρίνει την επόμενη κίνηση των κεντρικών τραπεζιτών.