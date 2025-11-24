Εισηγμένες: Τι αλλάζει το rebalancing του MSCI

Μια ιδιαίτερη συνεδρίαση θα είναι η σημερινή για την αγορά καθώς το rebalancing του ΜSCI θα επηρεάσει αρκετά blue chips και θα ανεβάσει αισθητά την αξία των συναλλαγών. Επίσης, σήμερα αρχίζει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εuronext που έλαβαν ως αντάλλαγμα οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ κατά τη δημόσια πρόταση στα τέσσερα χρηματιστήρια του ομίλου σε Παρίσι, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Άμστερνταμ.

H μετοχή της Εuronext είχε κλείσει την Παρασκευή στα 128,8 ευρώ. Στο ΧΑ θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται οι μετοχές της ΕΧΑΕ αλλά με αισθητά λιγότερες συναλλαγές αφού δεν διατέθηκε κατά τη διάρκεια της δημόσιας πρότασης το 25,75% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ηδη από την περασμένη Τρίτη οι συναλλαγές στη μετοχή της ΕΧΑΕ υποχώρησαν κοντά στα 80.000 τεμάχια τη μέρα. Αναμένεται πλέον η επόμενη κίνηση της Euronext για να αποκτήσει και αυτές τις μετοχές με το πιο πιθανό σενάριο να είναι αυτό της απορρόφησης της ΕΧΑΕ από τη Εuronext με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

H πρωτοβουλία αυτή δεν γνωρίζει κανείς το πότε μπορεί να εκδηλωθεί, αν και ο Στεφάν Μπουζνά, ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext θα βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα με τους Ελληνες θεσμικούς, κυρίως ΑΕΔΑΚ που απέκτησαν μετοχές Εuronext αλλά δεν μπορούν να τις περάσουν στο ξένο αμοιβαίο τους λόγω περιορισμών του ενεργητικού. Για αυτό και υπάρχει μια σκέψη να διαπραγματευτεί και η μετοχή της Euronext στο ΧΑ ώστε να μη λογίζεται ως ξένη μετοχή. Όλα αυτά όμως είναι σενάρια που μόνο προϊόντος του χρόνου θα απαντηθούν.

Αναμένεται εκτίναξη των συναλλαγών στη σημερινή συνεδρίαση

Σήμερα το βλέμμα της αγοράς είναι εστιασμένο στο τέλος της συνεδρίασης όταν και θα λάβει χώρα το rebalancing των δεικτών του MSCI. Yπενθυμίζεται πως η μετοχή της Melten βγήκε από το δείκτη MSCI Greece Standard και εντάχθηκε στον MSCI UK Small Cap. Οι αναλυτές αναμένουν εκροές από τη μετοχή μεταξύ 5-7 εκατ τεμαχίων ή 200-300 εκατ. ευρώ. Eπίσης, οι μετοχές των Viohalco και Cenergy εντάχθηκαν στον δείκτη MSCI Small Cap και αναμένονται εισροές για περίπου 800.000 τεμάχια.

Ενδιαφέρον θα έχει πως θα διανεμηθεί η στάθμιση της Metlen στις υπόλοιπες οκτώ μετοχές του MSCI Greece Standard, δεδομένου ότι η μετοχή δεν αντικαταστάθηκε από κάποιον άλλο τίτλο.

Η στάθμιση της Ελλάδας στον δείκτη είναι 0,5% και είναι αμετάβλητη οπότε οι 8 μετοχές αναλογικά θα «καρπωθούν» ποσοστά από την στάθμιση της Metlen. Με βάση τα τελευταία στοιχεία η βαρύτητα στάθμισης των εννέα μετοχών είχε ως εξής: Εθνική Τράπεζα 21,73%, Eurobank 16,47%, Τράπεζα Πειραιώς 14,95%, Alpha Bank 14,67%, Metlen 8,65%, ΟΠΑΠ 6,52%, Jumbo 6,25%, ΔΕΗ 5,47% και ΟΤΕ 5,28%. Μετά την ένταξη της Metlen στον MSCΙ των αναπτυγμένων αγορών της Ευρώπης, η στάθμιση 8,65% που είχε θα κατανεμηθεί αναλογικά στις υπόλοιπες 8 μετοχές, αν και οι διαχειριστές θα κρίνουν οι ίδιοι πως θα κατανείμουν το ποσοστό αυτό με προτεραιότητα να έχουν οι τέσσερις μετοχές των τραπεζων. Και εκεί αναμένονται συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Το νέο road show για τη μεσαία κεφαλαιοποίηση

Σήμερα, συνεχίζονται και οι ημερίδες της ΕΧΑΕ για την προβολή των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών. Σειρά έχει η μεσαία κεφαλαιοποίηση - είχε προηγηθεί στις 5 Νοεμβρίου η μικρή κεφαλαιοποίηση - με συμμετοχή να έχουν δηλώσει 19 εταιρείες: ΑΔΜΗΕ, Alter Ego, Alumil, Austriacard, AVAX, BriQ, Dimand, Ευρώπη Holdings, Fais, Ideal Holdings, Noval Property, Lavipharm, ΚΡΙ ΚΡΙ, Πλαστικά Κρήτης, Πλαστικά Θράκης, Trade Estates, Trastor, Profile και Premia. Ξεχωρίζουν στα ραντεβού οι μετοχές των ΑΔΜΗΕ, Αvax, Ideal, Ευρώπη και Κρι Κρι.