Η γερμανική Deutsche Telekom εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρους συγχώνευσης με τον αμερικανικό της βραχίονα, την T-Mobile US, μια κίνηση που θα δημιουργούσε έναν πολυεθνικό όμιλο τηλεπικοινωνιών και θα αποτελούσε το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό deal συγχωνεύσεων και εξαγορών στην ιστορία, μετέδωσε το Bloomberg.

Η Deutsche Telekom είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της T-Mobile με μερίδιο περίπου 53%. Η γερμανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών συζητά την ιδέα της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας χαρτοφυλακίου που θα υποβάλει προσφορά για την εξαγορά μετοχών τόσο της Deutsche Telekom όσο και της T-Mobile, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η ενδεχόμενη συμφωνία θα δημιουργούσε έναν ενιαίο εταιρικό όμιλο που θα ελέγχει τις δραστηριότητες της Deutsche Telekom και της T-Mobile και θα ανήκει από κοινού στους τρέχοντες επενδυτές των δύο εταιρειών. Η ενοποιημένη οντότητα ενδέχεται στη συνέχεια να επιδιώξει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ και σε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, χωρίς να έχουν «κλειδώσει» οι εν λόγω λεπτομέρειες.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο και οι όροι της πιθανής συμφωνίας ενδέχεται επίσης να αλλάξουν. Οι εταιρείες εξετάζουν κατά καιρούς εδώ και χρόνια μια στενότερη συνεργασία και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα αποφασίσουν να προχωρήσουν αυτή τη φορά.

Οι μετοχές της Deutsche Telekom διαπραγματεύονται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά της T-Mobile, η οποία συνεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της.

Η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα στο νέο εταιρικό σχήμα μεγαλύτερη δύναμη για να επιδιώξει ενδεχόμενες εξαγορές. Θα δημιουργούσε επίσης τον μεγαλύτερο πάροχο ασύρματων υπηρεσιών στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση, ξεπερνώντας την China Mobile η οποία αποτιμάται σε περίπου 235 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κεφαλαιποίηση της T-Mobile είναι περίπου 218 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Deutsche Telekom έχει αποτίμηση περίπου 166 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα εμπόδια

Οποιαδήποτε συναλλαγή ενδέχεται να αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια, μεταξύ των οποίων η ανάγκη για πολιτική υποστήριξη στο Βερολίνο και την Ουάσινγκτον. Η γερμανική κυβέρνηση και ο κρατικός δανειστής KfW κατέχουν συνολικά μερίδιο περίπου 28% στη Deutsche Telekom.

Προκειμένου να λάβουν έγκριση, οι εταιρείες ενδέχεται να χρειαστεί να εξετάσουν τη δέσμευση να διατηρήσουν μια σημαντική βάση στη Γερμανία και να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Δεν είναι σαφές αν η γερμανική κυβέρνηση θα υποστηρίξει τη συμφωνία, καθώς αυτό θα της έδινε μικρότερο μερίδιο στην ενοποιημένη εταιρεία.

Η νέα εταιρεία χαρτοφυλακίου πιθανότατα θα συσταθεί σε ευρωπαϊκή δικαιοδοσία εκτός Γερμανίας,