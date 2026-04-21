CNN: Πώς η διαδοχή του Πάουελ στη Fed μπορεί να εξελιχθεί σε χάος

Σε πολιτικό αδιέξοδο προσκρούει η υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για την προεδρία της Fed, καθώς η διαδικασία επικύρωσης από τη Γερουσία παραμένει «παγωμένη», λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη λήξη της θητείας του Τζερόμ Πάουελ.

Παρά την επίσημη ανακοίνωση του Τραμπ στις 30 Ιανουαρίου, η πορεία του Γουόρς προς το τιμόνι της κεντρικής τράπεζας αποδεικνύεται εξαιρετικά ακανθώδης.

Το κρίσιμο ορόσημο είναι σήμερα, οπότε και διεξάγεται η ακρόαση από την Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ωστόσο η έκβαση παραμένει αβέβαιη.

Το «μπλόκο» του Τομ Τίλις

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τον εκλεκτό του Λευκού Οίκου ακούει στο όνομα Τομ Τίλις. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας και ηγετικό στέλεχος της Επιτροπής, αρνείται πεισματικά να στηρίξει την υποψηφιότητα, θέτοντας έναν σκληρό όρο: να αποσύρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης την έρευνα εις βάρος του Πάουελ.

Η εν λόγω έρευνα αφορά τις καταθέσεις του Πάουελ στο Κογκρέσο σχετικά με τις υπερβάσεις κόστους στην ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της Fed στην Ουάσιγκτον. Με τη στήριξη του Τίλις να κρίνεται απαραίτητη για την προώθηση της υποψηφιότητας στην ολομέλεια της Γερουσίας, η άρνηση της εισαγγελέως Τζανίν Πιέρο να υποχωρήσει στην έρευνα οδηγεί τη διαδικασία σε τέλμα.

Το σενάριο της «παραμονής» Πάουελ

Η θητεία του Τζερόμ Πάουελ ολοκληρώνεται επίσημα στις 15 Μαΐου, όμως ο ίδιος δεν φαίνεται διατεθειμένος να αποχωρήσει υπό το βάρος των κατηγοριών.

Σε μια κίνηση τακτικής, δήλωσε πως «προτίθεμαι να υπηρετήσω ως υπηρεσιακός πρόεδρος (pro tempore) και δεν έχω καμία πρόθεση να εγκαταλείψω το διοικητικό συμβούλιο προτού η έρευνα ολοκληρωθεί με πλήρη διαφάνεια και οριστικότητα».

Αν η επικύρωση του Γουόρς δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως, το εσωτερικό καταστατικό της Fed επιτρέπει την πλήρωση της θέσης από υπηρεσιακό στέλεχος.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο απερχόμενος πρόεδρος αναλαμβάνει τα ηνία προσωρινά, γεγονός που σημαίνει πως ο Πάουελ ενδέχεται να παραμείνει στο τιμόνι της αμερικανικής οικονομίας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, περιπλέκοντας περαιτέρω τους σχεδιασμούς του Λευκού Οίκου.