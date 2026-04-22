Η Boeing ανακοίνωσε μικρότερες του αναμενόμενου ζημιές για το πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας βελτίωση στις βασικές δραστηριότητές της, καθώς επιχειρεί να ανακάμψει μετά από πολυετή κρίση στον τομέα της παραγωγής και της ασφάλειας.

Ειδικότερα, η εταιρεία εμφάνισε προσαρμοσμένες ζημιές 20 σεντς ανά μετοχή, έναντι εκτιμήσεων για 83 σεντς, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 22,22 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση, ενώ η καθαρή ζημιά περιορίστηκε στα 7 εκατ. δολάρια από 31 εκατ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο διευθύνων σύμβουλος Kelly Ortberg, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία τον Αύγουστο του 2024, τόνισε ότι η εταιρεία παραμένει εντός στόχων για το έτος, παρά τις προκλήσεις. Η διοίκησή του έχει ως βασική αποστολή την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη σταθεροποίηση της παραγωγής μετά από σειρά κρίσεων που κόστισαν δισεκατομμύρια.

Η Boeing επανέλαβε ότι αναμένει εντός του έτους την πιστοποίηση των μοντέλων 737 Max 7 και 737 Max 10 — των μικρότερων και μεγαλύτερων εκδόσεων της δημοφιλούς οικογένειας — με τις πρώτες παραδόσεις να τοποθετούνται το 2027.

Στο εμπορικό σκέλος, η εταιρεία παρέδωσε 143 αεροσκάφη στο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα της συγκεκριμένης μονάδας ανήλθαν στα 9,2 δισ. δολάρια (+13%), αν και παρέμεινε ζημιογόνα σε λειτουργικό επίπεδο.

Παράλληλα, η παραγωγή των 737 Max αυξάνεται σταδιακά, φτάνοντας τα 42 αεροσκάφη τον μήνα, με περαιτέρω άνοδο να εξαρτάται από έγκριση της Federal Aviation Administration, μετά το σοβαρό περιστατικό του 2024 με αποκόλληση τμήματος ατράκτου εν πτήσει.

Σημαντική ήταν και η άνοδος στον αμυντικό τομέα, με έσοδα αυξημένα κατά 21% στα 7,6 δισ. δολάρια, ενώ η μονάδα υπηρεσιών κατέγραψε αύξηση 6%, φτάνοντας τα 5,37 δισ. δολάρια.

Τα δύο δυστυχήματα

Υπενθυμίζεται πως οι πτήσεις των Boeing 737 MAX σταμάτησαν παγκοσμίως το 2019 μετά από δύο σοβαρά αεροπορικά δυστυχήματα που αποκάλυψαν κρίσιμα προβλήματα στο αεροσκάφος.

Συγκεκριμένα, τα δυστυχήματα των Lion Air Flight 610 crash τον Οκτώβριο του 2018 και Ethiopian Airlines Flight 302 crash τον Μάρτιο του 2019 συγκλόνισαν τη διεθνή κοινότητα και έθεσαν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του Boeing 737 MAX. Και στις δύο περιπτώσεις, τα αεροσκάφη συνετρίβησαν λίγα λεπτά μετά την απογείωση, με κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά και παρόμοια πορεία πτήσης, οδηγώντας στον θάνατο 346 ανθρώπων.

Τα προκαταρκτικά και τελικά πορίσματα των ερευνών κατέδειξαν κρίσιμα προβλήματα στο σύστημα MCAS, το οποίο ενεργοποιήθηκε λανθασμένα, πιέζοντας επανειλημμένα τη μύτη των αεροσκαφών προς τα κάτω. Η αλληλουχία των γεγονότων, σε συνδυασμό με ελλιπή ενημέρωση των πληρωμάτων, ανέδειξε κενά τόσο στον σχεδιασμό όσο και στη διαδικασία πιστοποίησης, πυροδοτώντας παγκόσμιο προβληματισμό και οδηγώντας στην άμεση καθήλωση του στόλου.