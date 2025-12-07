Bank of America: Η Wall Street θα πατήσει φρένο το 2026

Οι μετοχές των ΗΠΑ έχουν περιορισμένα περιθώρια για μεγάλα κέρδη το 2026 μετά από τρία διαδοχικά χρόνια διψήφιων αποδόσεων που έχουν ωθήσει τις αποτιμήσεις σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, εκτιμά η Bank of America.

Η πρόβλεψή της είναι ότι ο δείκτης S&P500 πιθανότατα θα κλείσει την επόμενη χρονιά γύρω στις 7.100 μονάδες, που μεταφράζεται σε περιθώριο ανόδου γύρω στο 4% από το κλείσιμο της Τρίτης. Ο δείκτης αναφοράς έχει σημειώσει άνοδο 16% φέτος μετά από απόδοση τουλάχιστον 23% τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Οι εισηγμένες επιχειρήσεις θα πετύχουν διψήφιους ρυθμούς αύξησης των κερδών την επόμενη χρονιά, ωστόσο, οι μετοχές θα δουν υποτονικές αποδόσεις, αναφέρει η strategist της ΒofA Savita Subramanian σε έκθεση της επενδυτικής τράπεζας.

Παρόλο που οι φουσκωμένοι πολλαπλασιαστές κερδών (Ρ/E) και η στενή ομάδα μετοχών που οδηγούν την αγορά θυμίζουν τη φούσκα των dot.com το 2000, η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά δεν θα έχει την ίδια μοίρα, αναφέρει η έκθεση.

Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος να διέλθει από ένα «κενό αέρος» που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς οι εταιρείες του Big Tech δεν έχουν ακόμη μετατρέψει σε κέρδη τις μεγάλες δαπάνες τους στην τεχνολογία αυτή.

Περιθώριο ανόδου για τον S&P500 με βάση τους στόχους των οίκων το 2026

Deutsche Bank 17,1%

Morgan Stanley 14,2%

Goldman Sachs 11,3%

JPMorgan 9,8%

Wells Fargo 5,4%

Bank of America 4,0%

Η υποτονική προοπτική που βλέπει η BofA έρχεται σε μια περίοδο αστάθειας για τον S&P500 καθώς υπάρχει νευρικότητα γύρω από το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης και αβεβαιότητα σχετικά με εύρος των επιτοκιακών μειώσεων της Fed.

Οι περισσότεροι αναλυτές βλέπουν διατηρούμενη δυναμική στον δείκτη αναφοράς S&P500 που έχει πολλαπλασιαστή κερδών στις 22 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη του επόμενου 12μήνου, ένα Ρ/E που είναι 19% πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του.

Στην Deutsche Bank βλέπουν τον S&P500 να σκαρφαλώνει στις 8.000 μονάδες το 2026, ενώ στην Morgan Stanley η ομάδα του strategist Michael Wilson βλέπει τις 7.800 μονάδες.

Η JPMorgan και η Goldman Sachs προβλέπουν τις 7.500 και τις 7.600 μονάδες αντίστοιχα. Όλοι οι στόχοι αυτών των επενδυτικών τραπεζών σημαίνουν αποδόσεις 10% ή περισσότερο για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Η strategist της BofA ξεδιπλώνει και ένα πιο αισιόδοξο σενάριο στο οποίο ο S&P500 εκτοξεύεται στις 8.500 μονάδες, δηλαδή γύρω στο +24% από το κλείσιμο της Τρίτης. Θεωρεί ότι το σενάριο αυτό είναι πιθανό σε περίπτωση που οι εισηγμένες εταιρείες ξεπεράσουν σημαντικά τις προσδοκίες για τα κέρδη τους.