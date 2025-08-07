Αυστραλία: Έντονη ανησυχία μετά την απειλή Τραμπ να αυξήσει έως και 250% τους δασμούς των φαρμακευτιών εισαγωγών στις ΗΠΑ

Η Αυστραλία ανησυχεί έντονα για την τελευταία απειλή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στις φαρμακευτικές εισαγωγές έως και 250% μακροπρόθεσμα, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Υγείας της χώρας.

Ο Τραμπ ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν αρχικά έναν «μικρό» δασμό σε φάρμακα που παράγονται στο εξωτερικό, προτού τον αυξήσουν σε 150% μέσα σε 18 μήνες και τελικά σε 250%, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Μαρκ Μπάτλερ δήλωσε ότι το σχέδιο αυτό θα αποτελούσε πλήγμα για παραγωγούς όπως η CSL - η μεγαλύτερη βιοτεχνολογική εταιρεία της Αυστραλίας.

«Και γι’ αυτό εργαζόμαστε σκληρά για να υπερασπιστούμε τη συνέχιση του ελεύθερου εμπορίου», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Τα φάρμακα και τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι από τα κορυφαία εξαγώγιμα προϊόντα της Αυστραλίας προς τις ΗΠΑ, με αποστολές αξίας περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων (1,4 δισ. δολαρίων ΗΠΑ) πέρυσι, σύμφωνα με την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.

Και σημειώνεται ότι υπάρχει ήδη κάποια διμερής ένταση σχετικά με τις τιμές των φαρμάκων στην Αυστραλία.

Σε υποβολή που κατατέθηκε στην αμερικανική κυβέρνηση τον Ιανουάριο, η εμπορική ένωση Pharmaceutical Research and Manufacturers of America χαρακτήρισε το αυστραλιανό Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) «προσβλητικό και διακριτικό» και υποστήριξε ότι «υποτιμά την αμερικανική καινοτομία», θέτοντας σε κίνδυνο θέσεις εργασίας και εξαγωγές.

Ο Μπάτλερ τόνισε ότι το εθνικό πρόγραμμα, το οποίο επιδοτεί ένα ευρύ φάσμα συνταγογραφούμενων φαρμάκων για τους Αυστραλούς, δεν πρόκειται να τροποποιηθεί για να ικανοποιήσει τις αμερικανικές φαρμακοβιομηχανίες ή να αποφευχθούν οι απειλούμενοι δασμοί.

«Αν όλο αυτό υποκινείται από μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες που προσπαθούν να πιέσουν την αμερικανική κυβέρνηση να μειώσει τις προστασίες του PBS, να ξέρουν ότι αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης για τη δική μας κυβέρνηση», δήλωσε.