Πίνακας του Κλιμτ σημειώνει ρεκόρ ευρωπαϊκής δημοπρασίας

Ένα αριστούργημα του αυστριακού ζωγράφου Γκούσταβ Κλιμτ πουλήθηκε την Τρίτη για 85,3 εκατομμύρια λίρες (108,4 εκατομμύρια δολάρια), σε μια δημοπρασία που ανέβασε ψηλά τη θερμοκρασία όσων την παρακολούθησαν, καθιστώντας τον πίνακα το πιο ακριβό έργο τέχνης που έχει δημοπρατηθεί ποτέ στην Ευρώπη.

Το «Dame mit Fcher» (Κυρία με βεντάλια) άλλαξε χέρια μέσα στον χώρο του Sotheby’s στο Λονδίνο, κυριολεκτικά μετά από έναν πόλεμο καταιγιστικών προσφορών που διήρκησε 10 λεπτά ως το σφυράκι του δημοπράτη χτυπήσει στα 74 εκατομ. λίρες (94,35 εκατομ. δολ. hammer price). Η τιμή πώλησης ξεπέρασε κατά πολύ την εκτίμηση προπώλησης των 65 εκατομμυρίων λιρών (80 εκατ. δολάρια).

Γκούσταβ Κλιμτ, «Dame mit Fcher». Πηγή φωτ.: Twitter / Sotheby's

Ξεπέρασε επίσης το προηγούμενο ρεκόρ ευρωπαϊκής δημοπρασίας των 104,3 εκατομμυρίων δολαρίων – 65 εκατομμύρια λίρες εκείνη την εποχή – συμπεριλαμβανομένου του ασφάλιστρου του αγοραστή που καταβλήθηκε για το γλυπτό του Αλμπέρτο Τζιακομέττι «Walking Man I» από τον οίκο Sotheby's το 2010.

Μέχρι σήμερα ο πιο ακριβός πίνακας που δημοπρατήθηκε στην Ευρώπη ήταν του Κλωντ Μονέ με τίτλο «Le basin aux nympheas» (Η λίμνη με τα νούφαρα), ο οποίος έφτασε τα 80,3 εκατομμύρια δολάρια σε πώληση του Christie's το 2008.

Το έργο που δημοπρατήθηκε την Τρίτη ήταν το τελευταίο πορτρέτο που δούλευε ο Κλιμτ πριν από το θάνατό του το 1918 (καθότι ανυπόγραφο, ίσως είναι ανολοκλήρωτο). Ήταν μόλις 55 χρόνων, στην ακμή μιας πορείας που πρόδιδε κι άλλους πιο ευφάνταστους πειραματισμούς. Όσο για τον πίνακα, δείχνει μια άγνωστη γυναίκα με φόντο ένα λαμπερό, επηρεασμένο από την Κίνα φόντο με δράκους και άνθη λωτού.

Ο πίνακας «Dame mit Fcher» εμφανίζεται δεξιά στο εργαστήριο του ζωγράφου, 1918

Τελευταία φορά πουλήθηκε το 1994 για 11,6 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη. Ο οίκος Sotheby's δήλωσε ότι αγοραστής ήταν η σύμβουλος τέχνης Πάττι Γουόνγκ, που ενεργούσε για λογαριασμό συλλέκτη από το Χονγκ Κονγκ (ακόμη ένα έργο δυτικής τέχνης που οδεύει προς Ασία). Η Γουόνγκ καθόταν στη μέση της αίθουσας και το κοινό ξέσπασε σε ένα χειροκρότημα τόσο βροντερό, που όμοιό του δεν είχε ακουστεί σε δημοπρασία του Λονδίνου τα τελευταία χρόνια.

Το επισημαίνουμε γιατί το Brexit δεν έχει εξυπηρετήσει τις πωλήσεις Ιμπρεσιονιστών και Σύγχρονων καλλιτεχνών στο Λονδίνο. Από το 2016, οι πωλήσεις έχουν συρρικνωθεί σημαντικά και μεγάλο μέρος των κορυφαίων ονομάτων συμπαρασύρουν τους πλειστηριασμούς σε μέρη όπως το Παρίσι. Τουλάχιστον αυτή τη φορά, ένα μουσειακό κομμάτι του 20ου αιώνα ανέκοψε αυτή τη «φυγή».

Gustav Klimt's Lady with a Fan sold for 85.3 million pounds ($108.4 million) at Sotheby's, the most expensive painting ever auctioned in Europe https://t.co/if2w6RuIIz pic.twitter.com/KT0ySPaHDU