Υγεία σε μετάβαση: Ανθεκτικότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα στο Delphi Economic Forum XI

Η υγεία, περισσότερο από ποτέ, αναδεικνύεται σε πεδίο όπου διασταυρώνονται οι μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και οι πιο κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον των κοινωνιών. Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις, ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και έντονες δημογραφικές μεταβολές, τα συστήματα υγείας καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και να ανταποκριθούν σε ολοένα και πιο σύνθετες ανάγκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Delphi Economic Forum XI φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό χώρο ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών, φέρνοντας στο προσκήνιο τη «μετάβαση» της υγείας στη νέα εποχή. Από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026, στους Δελφούς, η υγεία δεν προσεγγίζεται απλώς ως ένας επιμέρους τομέας πολιτικής, αλλά ως ένας πολυδιάστατος πυλώνας που συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα των κοινωνικών δομών, την τεχνολογική καινοτομία και τη συνολική ευημερία των πολιτών.

Η πανδημία των προηγούμενων ετών λειτούργησε ως καταλύτης, αποκαλύπτοντας αδυναμίες αλλά και επιταχύνοντας μεταρρυθμίσεις που διαφορετικά θα απαιτούσαν δεκαετίες. Σήμερα, η πρόκληση δεν είναι μόνο η διαχείριση κρίσεων, αλλά η οικοδόμηση ενός νέου, πιο ευέλικτου και ανθεκτικού μοντέλου υγείας, ικανού να συνδυάσει την καθολική πρόσβαση με την ποιότητα, την καινοτομία με τη βιωσιμότητα και την τεχνολογία με τον ανθρώπινο παράγοντα.

Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρίσκονται καίρια ζητήματα όπως η χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών υγείας, η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, η εξασφάλιση πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, αλλά και η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των δεδομένων για τη βελτίωση των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, αναδεικνύονται νέες προτεραιότητες, όπως η πρόληψη, η ψυχική υγεία, η μακροχρόνια φροντίδα και η διαχείριση των επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού.

Η συζήτηση επεκτείνεται και πέρα από τα εθνικά σύνορα, καθώς η ανάγκη για συντονισμένες ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Η υγεία μετατρέπεται σε στρατηγικό ζήτημα, που επηρεάζει όχι μόνο την κοινωνική συνοχή αλλά και την οικονομική σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα των κρατών.

Μέσα από τη συμμετοχή πολιτικών ηγετών, επιστημόνων, εκπροσώπων της βιομηχανίας, διεθνών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών, το Φόρουμ επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας και να αναδείξει τις λύσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της υγείας. Ένα μέλλον που απαιτεί συνεργασία, καινοτομία και στρατηγική σκέψη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του.

Πολιτικές υγείας και ανθεκτικότητα των συστημάτων

Στο επίκεντρο τίθεται η διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών υγείας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο παραμένει ένα κρίσιμο σημείο που δοκιμάζει την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων φορέων, στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και στην ανάγκη οικοδόμησης ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πλαισίου υγείας, ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Φαρμακευτική πολιτική, πρόσβαση και βιωσιμότητα

Επιπλέον, στο προσκήνιο θα βρεθούν οι προκλήσεις του φαρμακευτικού κλάδου, με αιχμή κρίσιμα ζητήματα όπως οι ελλείψεις φαρμάκων, η τιμολόγηση, η πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία, αλλά και η ανάγκη διαμόρφωσης ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού πλαισίου για το σύστημα υγείας. Στις σχετικές συζητήσεις θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της πολιτείας και των αρμόδιων θεσμών, όπως ο κ. Άρης Αγγελής, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Σπυρίδων Σαπουνάς, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) καθώς και η κυρία Βασιλική Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου, Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ και πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις παρεμβάσεις κορυφαίων εκπροσώπων του φαρμακευτικού κλάδου και θεσμικών φορέων, όπως ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, ο κ. Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ, καθώς και ανώτερα στελέχη με ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο, όπως η κυρία Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη από την AbbVie, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης από τη Pharmaserve Lilly, η κυρία Calie Sharman από την Ipsen και ο Γιώργος Ορθόπουλος από την Amgen Hellas.

Κλινικές μελέτες, εμβόλια και καινοτομία

Ο διάλογος για τα εμβόλια και τις κλινικές μελέτες, καθώς και για τη θέση της Ευρώπης στην έρευνα και την καινοτομία, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σε συζήτηση για τις κλινικές μελέτες που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών Ελλάδας (HACRO), θα δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στην πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, στην καινοτομία και στις προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης της κλινικής έρευνας. Στη συζήτηση, μεταξύ άλλων, θα τοποθετηθούν ο κ. Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας, η κυρία Όλγα Μπαλαούρα, Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (1η ΥΠΕ), η κυρία Μαρία Τσεκούρα, Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας (ΕΝΑΣΕΛ), ενώ τον συντονισμό θα αναλάβει η κυρία Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος της HACRO και της Coronis Research S.A. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ρόλο των εμβολίων, μέσα από συζήτηση που εστιάζει στην ενίσχυση και τη διασύνδεση των σχετικών πολιτικών και πλαισίων. Η συμμετοχή της κυρίας Lizzie Champion, BoD President & General Manager της GSK Greece, και του κ. Σεραφείμ Ζήκα, Αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), θα αναδείξουν την ανάγκη για πιο συντονισμένες παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της πρόληψης και της δημόσιας υγείας.

Βιοτεχνολογία, δεδομένα και το μέλλον της φροντίδας

Η βιοτεχνολογία, η αξιοποίηση των δεδομένων και η ψηφιακή διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας αναδιαμορφώνουν το μοντέλο φροντίδας, με έμφαση στην πιο στοχευμένη, εξατομικευμένη και αποτελεσματική περίθαλψη. Τις απόψεις τους θα μοιραστούν, μεταξύ άλλων, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, Country President & Managing Director της Novartis Hellas, Cyprus, Malta, και ο κ. Ιωάννης Μπολέτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου Νοσοκομείου.

Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακός μετασχηματισμός και νέες τεχνολογίες

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, από τη βιοϊατρική έρευνα και τη γονιδιωματική έως τη διαχείριση της φροντίδας και των δημόσιων υποδομών υγείας. Σημαντική είναι η παρουσία του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και της κυρίας Karen Nelson, Chief Scientific Officer της Thermo Fisher Scientific.

Πρόληψη, ευεξία και ψυχική ανθεκτικότητα

Η πρόληψη, η ευεξία και η ψυχική ανθεκτικότητα των νέων αποτελούν βασικές προτεραιότητες στην υγεία λόγω των κοινωνικών και ψηφιακών μεταβολών. Τον τόνο θα δώσουν η κυρία Δώρα Ψαλτοπούλου, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο κ. Ghassan Khalil, Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα.

Δημογραφικό, μακροζωία και κοινωνικές επιπτώσεις

Η υγεία συνδέεται πλέον άμεσα με το δημογραφικό, τη μακροζωία και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών και ασφαλιστικών δομών, αναδεικνύοντας μια νέα ατζέντα με ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Σε αυτή τη συζήτηση ξεχωρίζουν η κυρία Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas, και ο κ. Αντώνης Πολεμίτης, Διευθύνων Σύμβουλος του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας.

Οι παραπάνω συζητήσεις που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του 11ου Φόρουμ των Δελφών, θα αναδείξουν τις βασικές προκλήσεις, αλλά και τις λύσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της υγείας, ενός τομέα που έχει πλέον περάσει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και της πολιτικής προτεραιοποίησης.