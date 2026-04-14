Revolution Medicines: Επιτυχία σε δοκιμή τελικού σταδίου για το πολλά υποσχόμενο φάρμακο κατά του καρκίνου του παγκρέατος

Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών στην ογκολογία καταγράφεται στον καρκίνο του παγκρέατος, καθώς το πειραματικό χάπι daraxonrasib της Revolution Medicines πέτυχε σε δοκιμή Φάσης 3 εντυπωσιακή αύξηση του χρόνου ζωής των ασθενών, σχεδόν διπλασιάζοντάς τον σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία και μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου κατά 60%.

Σύμφωνα με το CNBC, η Revolution Medicines ανακοίνωσε ότι το daraxonrasib, ένα ημερήσιο χάπι που στοχεύει μεταλλάξεις RAS, πέτυχε όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία της καθοριστικής μελέτης σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος που είχαν ήδη εμφανίσει εξέλιξη της νόσου μετά από προηγούμενη θεραπεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η διάμεση συνολική επιβίωση διαμορφώθηκε στους 13,2 μήνες έναντι 6,7 μηνών με χημειοθεραπεία, δηλαδή όφελος 6,5 μηνών.

Η σημασία των αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει μία από τις πλέον επιθετικές μορφές καρκίνου, με ποσοστό επιβίωσης πέντε ετών μόλις 13%. Οι μεταλλάξεις RAS, που τροφοδοτούν την ανάπτυξη των όγκων, εντοπίζονται περίπου στο 90% των περιπτώσεων, γεγονός που καθιστά το φάρμακο πιθανή νέα θεραπευτική πλατφόρμα για ευρύ αριθμό ασθενών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μαρκ Γκόλντσμιθ, χαρακτήρισε τα δεδομένα «πρωτοφανή» και «ικανά να αλλάξουν την κλινική πρακτική», επισημαίνοντας ότι η εταιρεία θα κινηθεί άμεσα για την υποβολή φακέλου έγκρισης στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων μέσω ταχείας διαδικασίας αξιολόγησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ ασφάλειας, το οποίο η εταιρεία περιγράφει ως διαχειρίσιμο, χωρίς νέες ανησυχίες. Η συχνότερη παρενέργεια ήταν το δερματικό εξάνθημα, γνωστό εύρημα στις προηγούμενες μελέτες, το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, αντιμετωπίζεται ολοένα και αποτελεσματικότερα με προσωρινή διακοπή ή με υποστηρικτική αγωγή.

Η επιτυχία της μελέτης ενισχύει την αισιοδοξία ότι το daraxonrasib μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικούς συνδυασμούς με άλλες θεραπείες, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην αντιμετώπιση μιας νόσου όπου οι θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες.

Η αγορά αντέδρασε άμεσα: η μετοχή της Revolution Medicines σημείωσε άνοδο άνω του 30%, ανεβάζοντας την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από τα 26 δισ. δολάρια και ενισχύοντας περαιτέρω τα σενάρια ότι πρόκειται για έναν από τους πιο ελκυστικούς στόχους στον χώρο της βιοτεχνολογίας.